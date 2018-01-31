Atlas’ın şubat sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın şubat sayısı

Atlas şubat sayısında “Ateş Topraklar” başlığıyla Bitlis’in çarpıcı coğrafyasını konu alıyor. Nemrut’tan Süphan’a ilin volkanlarını gezen Atlas Van Gölü kıyılarını, karlı köyleri, ilin her köşesine yayılmış kültür varlıklarını ziyaret ediyor ve okurlarına en güzel fotoğraflarla ayrıntılı bir Bitlis dosyası sunuyor. KKTC’nin Karpaz Yarımadası tüm Akdeniz’in en sakin, en iyi korunmuş bölgelerinden biri. Karpaz’ın güzellikleri derginin bir diğer konusu. Kayseri’nin Koramaz Dağı’nın kayalıklarına oyulmuş yeraltı kentlerinin keşfi, Fransa’nın lavanta tarlalarıyla ünlü bölgesi Provence, Güney Afrika’nın büyüleyici Draken Dağları Atlas’ın diğer başlıkları.

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