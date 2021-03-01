Atlas’ın Mart sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas’ın Mart sayısının kapak konusu Küba. Batıdaki Viñales’ten başkent Havana’ya uzanan yolculuk, ülkenin benzersiz doğa ve kültür dokusunun az bilinen yönlerini gözler önüne seriyor. Atlas, Küba’dan özel bir yol hikayesi anlatıyor.

Çanakkale sularında yer alan mercanlar, denizlerimizin hala bilinmeyen ve resmi olarak korunmayı bekleyen doğa hazineleri. Çanakkale Boğazı’nın altındaki geniş mercan resifi, özel fotoğraflarla Mart sayısında.

Henry Ford, 1920’lerde Brezilya’da, Amazon yağmur ormanlarında bir sanayi kasabası kurma çalışmalarına başladı. Peki bu iddialı proje, doğanın gerçekleriyle karşılaştığı zaman neler yaşanacaktı? Fordlândia’nın hikayesi, insanoğluna önemli bir ders niteliğinde.

İstanbul’da sarnıç sistemlerine dönüş kararı, kuraklık sorununun tartışıldığı günlerde önemli bir umut oldu. Uzmanlar “bunun yanında yağmuru da hasat etmeliyiz” diyor. Peki nasıl?

Atlas bu sayıda ayrıca Akdeniz’de denizkaplumbağalarının tarihinden evcil ve yaban hayvanları arasındaki çatışmaya birçok ilginç habere yer veriyor.

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