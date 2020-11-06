Atlas’ın Kasım sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas Kasım sayısında, dünyanın en pahalı baharatı safranın peşinden İran’a gidiyor. Hasat zamanı, tam bir safran şehri olan Türbet-i Haydariyye’nin dağları mora boyanıyor, tarlalarda ve çarşılarda en hareketli günler yaşanıyor. Safranın öyküsü her yönüyle Atlas’ta.

Anadolu’da hâlâ varlığını sürdüren gizemli yabani kedi karakulak, nadir fotoğrafları ve ayrıntılı bir dosyayla kasım sayısında. Çanakkale Savaşı’ndan kalma denizaltı savunma ağının keşif hikâyesi ve Akbaş Koyu’nun savaş baktıkları derginin bir diğer özel başlığı.

Karadeniz’in unutulmuş ritüeli güneş duası, Kastamonu’nun yeni arkeolojik keşfi Kahintepe, “doğanın büyükbabası” olarak da bilinen bilim insanı Alexander von Humboldt’un çalışmaları ve ilgi çekici daha birçok başlık kasım sayısında Atlas’ta.