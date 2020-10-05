Atlas’ın Ekim sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas, ekim sayısında Büyük Okyanus’un ada ülkesi Fiji’ye gidiyor. Bağımsızlığının ellinci yılını kutlayan ülke doğal güzellikleri, renkli kültür dokusu, 300’den fazla adası ve hareketli tarihiyle Okyanusya’nın en ilgi çekici köşelerinden.

Karga, sık sık karşımıza çıkan ama aslında hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız bir kuş. Türkiye’de kaç karga türü yaşıyor, gerçekten çok mu uzun yaşıyorlar, ne kadar zekiler? “Şehrin asi çocuğu” ayrıntılı bir dosyayla Ekim sayısında.

Annapurna Dağı 8091 metrelik yüksekliğiyle dünyada tırmanması en zor zirvelerden biri. Dağcı Tunç Fındık’ın Annapurna macerası özel fotoğraflarla Atlas’ta.

Kahramanmaraş’ın küçük ama hikayesi zengin ilçesi Nurhak, ekim sayısında ayrıntılı bir dosyayla ele alınıyor.

Atlas ayrıca Türkiye’de çevre koruma hareketlerinin geçmişini özel bir haritayla inceliyor.