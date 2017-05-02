Mayısta Atlas
Dergide Bu Ay

Mayısta Atlas

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Atlas’ın mayıs sayısında kapak konusu İstanbul Boğazı’nın yunusları. Boğaziçi’nde boy gösteren üç yunus türü olan afalina, tırtak ve mutur bu özel dosyada ayrıntılı olarak tanıtılıyor. İstanbul’un yunusları özel fotoğraflarla ilk kez Atlas’ın mayıs sayısında. Baharın müjdecisi hıdırellez bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor. Hıdırellezin tarihi kökenleri, eski adetleri, günümüzde nerede nasıl kutlandığı Atlas’ın bu ayki konularından. Mayısta ayrıca ünlü yazar Ahmet Ümit, Kahire’nin “Ölüler Şehri” bölgesini anlatıyor, “Güneybatı ABD” başlığı beyaz çöllerin, kaktüs ormanlarının, el değmemiş kanyonların uzandığı ıssız toprakları ziyaret ediyor. Vietnam’da Mekong Deltası sularında teknelerle alışveriş yapılan yüzen pazar da Atlas’ın konuları arasında.

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Atlas Mayıs Konuları
Dergide Bu Ay

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