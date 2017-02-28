Atlas’ın Hediyesi
Dergide Bu Ay

Atlas’ın Hediyesi

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Atlas dergisi mart sayısında yine özel bir eke sahip. “Avrupa’dan Anadolu’ya” kitabı 2 şef, 20 şehir, 20 proje ve 40 yemeği bir araya getiriyor. Kitapta İtalyan şef Danilo ve Hollandalı şef Wilco farklı illerden farklı tarifleri okurlarla paylaşıyor. Kitap, AB desteğiyle hayata geçirilen, Türkiye çapında tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan program çerçevesinde hazırlandı. Haşhaşlı schnitzel, deniz salatası, soğuk badem çorbası, güveçte tatlı tavuk, lavantalı pirzola ve daha fazlası bu kitapta.

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