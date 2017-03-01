ATLAS OKUR ANKETİ
Atlas okurlarını daha iyi tanımak ve görüşlerini öğrenmek için bir anket düzenliyor. Okurlarını soruları yanıtlamaya, düşünce ve önerilerini paylaşmaya, Atlas’a birlikte yön vermeye davet ediyor. Ankete 20 Mart 2017 tarihine kadar şu adresten ulaşabilirsiniz:
www.atlasdergisi.com/anket.html
Atlas anketinin bir hediyesi de var. Anket içerisindeki yaklaşma sorusuna en yakın cevabı veren 50 kişi Victorinox çakı kazanıyor. Atlas, tüm okurlarına tekrar teşekkür ediyor.
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