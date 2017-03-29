Atlas Nisan Sayısında
TRANSİLVANYA / ROMANYA: Drakula’nın İzinde
Mektuplarını “ejderhanın oğlu” anlamına gelen Drakula adıyla imzaladı. Eflak tahtı için uzun mücadelelere girişti, düşmanlarına, hatta sivillere karşı acımasızlığı nedeniyle vahşetin simgesi oldu. Günümüzde kimine göre bir zalim, kimine göreyse ülkesini savunan bir kahraman. Atlas, Romanya’nın Transilvanya bölgesinde kentleri, kaleleri dolaştı ve Prens III. Vlad’ın 15. yüzyıldan kalan izlerini sürdü.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: ALPER GÜNAY
STRATONİKEİA-Muğla/Yatağan: Zamanın Durduğu Kent
Aşk ve gladyatörler kenti… Muğla’nın Yatağan ilçesi Eskihisar Köyü sınırları içerisindeki Stratonikeia antik kenti Selevkos döneminden beri böyle tanınıyor. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık kentin 4. yüzyıl başından kalan bir yazıtında satılan malların fiyatlarının bulunması o dönemlerdeki enflasyonu düşündürüyor. 1. yüzyılın başlarına tarihlenen takvim ise “Stratonikeia Takvimi” olarak anılıyor. Osmanlı’dan kalma evler ve kaldırımlar, Roma devrinin yapılarıyla iç içe yaşıyor. İnsan burada zamanın donduğunu düşünmekten kendini alamıyor.
YAZI: ALP EJDER KANTOĞLU / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN
EDİRNE / ENEZ-İPSALA: Gala’nın Kuşları
Kış göğünün altında binlerce kuğu… Ördekler, tepeli pelikanlar, çeltikçiler, küçük karabataklar…. Edirne’de Enez ve İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı
sadece yüzü aşkın kuş türünün kışlağı değil, başka sürprizleri de var. Türkiye’de yaygın olarak “sumaymunu” denen Güney Amerika kökenli bir tür kemirgen de artık
bu sulak alanların sakinlerinden biri…
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SELİM KAYA
GERİDÖNÜŞÜM: Çöpteki Gelecek
Süreç, gün boyu sokakları turlayan işçilerin kâğıt, plastik, pet, teneke ve metalleri arabalarında toplamasıyla başlıyor. Çöp kutusundan dev tesislere uzanan, sayısız ayrıntı ve hikâyeyle zenginleşen bir yolculuk bu. Doğal kaynaklar üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlayan önemli bir araç, kendine özgü olanaklara ve güçlüklere sahip bir dünya. Atlas, geridönüşümün tüm aşamalarını inceledi.
YAZI: DEMET Ş. DİNLER / FOTOĞRAFLAR: ŞAHAN NUHOĞLU
SOSYAL MEDYADA ATLAS