Kuşların Gala’sı
Edirne’nin Enez ve İpsala ilçelerine yayılan Gala Gölü Milli Parkı, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan benzersiz bir sulak alan. Binlerce kuğu, ördekler, tepeli pelikanlar, küçük karabataklar ve daha nicesi… Gala’nın kuşları Atlas’ın Nisan sayısında boy gösteriyor. Milli park sadece yüzü aşkın kuş türünün kışlağı değil, başka sürprizleri de var. Bölge halkının “büyük fare,” Türkiye’de yaygın olarak “su maymunu” denen, Güney Amerika kökenli bir tür kemirgen de artık bu sulak alanların sakinlerinden biri. Su maymununun (Myocastor coypus) şaşırtıcı hikâyesi ve özel fotoğrafları da derginin nisan sayısında.
Fotoğraf: Selim Kaya
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