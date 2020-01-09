Kendisine “Dinozor Kovboyu” diyen Montanalı çiftçi Clayton Phipps’in arkadaşlarıyla çıktığı fosil avında bulduğu (ve kazılar sırasında bir değil, iki tane oldukları anlaşılan) dinozor fosilleri, nam-ı diğer Montana Dueling Dinosaurs (Montana’nın Düellocu Dinozorları), türün bugüne dek bulunmuş en iyi örnekleri arasında gösteriliyor, ama halen sergilenemiyorlar.

DİNOZORLAR ÖLÜMCÜL DÖVÜŞE TUTUŞMUŞ

Çünkü öncelikle sahiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Ölümcül bir dövüşe tutuşmuş 6.7 metre uzunluğundaki teropod ve 8.5 metre uzunluğundaki ceratopsia türlerinin, aniden bir kumtaşının, ya da kumlu bir nehir yatağının içine gömüldükleri düşünülüyor. Yani 66 milyon yıl öncesinden bir enstantaneden söz ediyoruz! Üstelik dinozorların eklemleri son derece iyi korunmuş halde, deri parçaları bile yerinde duruyor ve iç organların da kazara mumyalanmış olduğu sanılıyor, ki sonuncusu içeride yumuşak doku bulunma ihtimalini akla getiriyor. Bu da, bilimsel bir düzeyde ileride bu doku örnekleri, ya da DNA’nın canlandırılması anlamına gelebilir.

Tüm bunlar son derece etkileyici olsa da aslında yeni bir haber değil; ta 2006 yılına ait. Onu tekrar gündeme getiren ise, bir çiftliğin sınırları içinde bulunan fosillerin sahipliğine dair yasal süreç. Mahkeme, fosillerin söz konusu mülkün “yüzey hakları” kapsamında mı, yoksa “maden hakları” kapsamında mı ele alınması gerektiğini değerlendiriyor. ABD’de özel mülkte bulunan fosiller arazi sahibine ait sayılıyor ve kazı için onların izni gerekiyor. Ancak arazinin yüzey hakları ile maden haklarından üçte birinin sahibi olan Murray ailesi ile geri kalan maden haklarının sahibi olan Severson ailesi arasındaki dava henüz sonuçlanmadı. Fosiller ise her şeyden habersiz, ismi gizli tutulan bir müzede 66 milyon yıllık yolculuklarının yeni istikâmetini bekliyor.