Dünyanın manzarası

Doğanın güzelliği ve çeşitliliğine bir övgü. Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasından küçük bir seçki, bizi doğal peyzajın etkileyici anlarına götürüyor.

Yazı: MUSTAFA TÜRKER ERŞEN

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışması, 2022 yılında dokuzuncu kez düzenlendi ve yine birbirinden güzel doğa manzaralarını bir araya topladı. Yarışmaya dünyanın dört bir yanından 3 bin 800’den fazla fotoğrafçı katıldı. Doğanın güzelliğine ve sergilediği çeşitliliğe bir övgü niteliğindeki yarışma ayrıca, jüriden en yüksek puanı alan 101 fotoğrafı her yıl özel bir kitapta bir araya getiriyor ve giderek büyüyen bir coğrafya arşivi oluşturuyor. Dağlar, ovalar, kıyılar, mağaralar, sulak ya da kurak köşeler, sıcak ya da soğuk bölgelere uzanan yarışma gezegenimizin coğrafi çeşitliliğini ve yaşamın zenginliğini gözler önüne seriyor… Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı Ödülleri’nin jüri başkanı Peter Eastway, yarışmaya katılan fotoğrafları incelemenin kendilerini her zaman çok etkilediği söylüyor ve “fotoğrafçıların coğrafyada kat ettiği mesafelere her zaman hayran kalıyoruz” diyor.

Jüri üyelerinden David Burnett ise “sonunda alınan puan ne olursa olsun yarışmaya katılmanın büyük bir kişisel anlamı var diyor ve devam ediyor: “Bu manzara fotoğrafları, bana katılımcılarımızın fotoğraf çekmeye ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Mükemmel bir yer bulmak için yapılan ıslak, soğuk ve uzun yorucu yürüyüşler tüm fotoğrafların kalbine gömülü…” Bu yıl Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı’nın jüri üyeleri arasında geçen yılın kazananı, Türkiye’den Aytek Çetin de bulunuyordu. 2021’de Aytek’in portfolyosunda Kapadokya’dan iki kareyle birlikte Niğde Aladağlar ve Gürcistan yer almıştı. Yılın En İyi Manzara Fotoğrafı (tek fotoğraf) ve Yılın En İyi Manzara Fotoğrafçısı (dört fotoğraftan oluşan portfolyo) belirleniyor, ayrıca beş fotoğrafçıya özel ödül veriliyor. 2022’de Yılın Manzara Fotoğrafçısı ödülünü Şili’den Benjamin Briones Grandi alırken, Yılın Manzara Fotoğrafı ödülünün sahibi ABD’den Martin Broen oldu.

Gökkuşağının altında

Çinli fotoğrafçı Tony Wang, ülkesinin iç kesimlerindeki Siçuan bölgesinde, doğanın gösterişli bir anını kayda geçirmiş. Ülkenin ekonomik açıdan en önemli bölgelerinden biri olan Siçuan, diğer yandan uçsuz bucaksız doğal peyzajlar da sergiliyor. Yeşil tepeler üzerinde beliren gökkuşağı, Wang’a portfolyosunun övgü toplayan bu karesini kazandırmış.

FOTOĞRAF: TONY WANG, ÇİN

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı, İkinci

Kar fırtınasının ardından

Bulgaristan’da Balkan Dağları’nın eteklerindeki kar fırtınası nihayet dinmiş, geride beyaza kesmiş ağaçlar bırakmış. Ormanı dolduran beyaz sessizlik, bir yandan da bölgedeki kışların ne kadar çetin geçebileceğini gösteriyor.

FOTOĞRAF: TONY WANG, ÇİN

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı, ikinci

Okyanusun kum tepeleri

Arjantin’in Atlas Okyanusu kıyılarında uzanan kum tepeleri yükseklikleri ve kapladıkları alanla bu konuda dünyadaki sayılı örneklerden sayılıyor. “Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı” unvanının yeni sahibi, Şilili fotoğrafçı Benjamin Briones Grandi’nin portfolyosu, uçsuz bucaksız kıyı kumullarının yabani ve ıssız karakterini başarıyla yansıtıyor. Bu alanlar bir yandan da nadir kumul bitkileriyle sürüngen, amfibi, böcek gibi canlı türlerini barındıran değerli habitatlar.

FOTOĞRAF: BENJAMIN BRIONES GRANDI, ŞİLİ

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı, birinci

Yaşlı ağaç

Afrika’nın güneyindeki Namibya’da çöl kumları ve tek başına duran ağaç kalıntısının oluşturduğu manzara, yukarıdaki bulutlarla daha da etkileyici bir hal almış. İspanyol fotoğrafçı José D. Riquelme, ağacın tek başınalığına özellikle vurgu yapıyor ve fotoğrafına Yaşlı Ağaç adını veriyor. Namibya Çölü, dünyanın en eski kumul bölgelerinden biri. Kum, kızıl rengini içindeki demirden ve bunun yıllar içinde oksitlenmesinden alıyor.

FOTOĞRAF: JOSÉ D. RIQUELME, İSPANYA

“İnanılmaz Bulut” Özel Ödülü

Dönemeçli yolculuk

Hollandalı fotoğrafçı Max Rive, Arjantin ve Şili sınırında döne döne ilerleyen akarsuyu kadrajına alırken Patagonya’nın tüm güzelliğini de fotoğrafa sığdırmayı başarmış. Güney Amerika’daki Patagonya, dünyanın en bakir bölgelerinden biri ve dağları, ormanları, akarsuları, sahilleriyle doğal peyzajın en etkileyici unsurlarını barındırıyor.

FOTOĞRAF: MAX RIVE, HOLLANDA

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı, üçüncü

Kum denizi

Avusturyalı fotoğrafçı Hans Gasser, Umman’da çektiği kareye Kum Denizi adını vermiş. Rubülhali Çölü’nün sarı tepeleri arasında kalmış düzlükler, gerçekten de sonsuz bir denizi andırıyor… Arap Yarımadası’nın güneyindeki devasa çöl, dünyada insan etkisinden en uzak yerlerden biri olarak biliniyor. Uçsuz bucaksız kumlar, gündüz güneş, geceyse soğuk burada hiçbir canlının yaşamasına izin vermiyor. Bu çarpıcı fotoğraf, yarışma kapsamında hazırlanan kitapta yerini alacak.

FOTOĞRAF: HANS GASSER, AVUSTURYA

“İlk 101” seçkisi

Gerçeküstü sular

ABD’li fotoğrafçı Martin Broen, kendisine “Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafı” ödülünü getiren bu kareyi, Meksika’nın ünlü Yucatán Yarımadası’nda çekmiş. Bölgede “cenote” adı verilen su dolu doğal çökme çukurları ve sualtı mağaralarıyla başka bir dünyayı andırıyor. Dalgıcın fenerinden çıkan ışık suyu maviye boyayarak, bu sualtı sistemini daha da gerçeküstü hale getiriyor. Tulum kenti yakınında bulunan ve kilometrelerce ilerleyen karanlık sulara dalmak sadece profesyonellerin yapabileceği bir iş. Broen’in ödüllü karesi, derinlerde bulunan bu benzersiz doğa varlığının narin güzelliğini belgelemesi bakımından da önem taşıyor.

FOTOĞRAF: MARTIN BROEN, ABD

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafı, Birinci

Donmuş doğa

Kış, ağaçları neredeyse tanınmayacak hale gelene kadar örtmüş. Fotoğrafçı Koki Dote’nin bu kareyi yakaladığı Japonya’nın Fukuşima bölgesi, 2011’de yaşanan nükleer santral faciasıyla gündeme gelmişti. Fotoğraf bu yönüyle, doğanın döngüsünün güzelliğini ve inatçılığını vurguluyor.

FOTOĞRAF: KOKİ DOTE, JAPONYA

“Kar ve Buz” Özel Ödülü

Alp fillerinin alacakaranlığı

Avusturya’dan Mitja Kobal, ülkenin Tirol bölgesindeki Schlatenkees Buzulu’nda yakaladığı manzarayı, bir filin bedenindeki ayrıntılara benzetiyor ve iklim krizine de gönderme yaparak fotoğrafına şu adı veriyor: Alp Fillerinin Alacakaranlığı… Avusturya Alpler’indeki buzul, High Tauern Ulusal Parkı sınırları içinde yer alıyor.

FOTOĞRAF: MITJA KOBAL, AVUSTURYA

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafı, İkinci