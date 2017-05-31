FOTOATLAS’IN YAZ SAYISI
Özel FotoAtlas sayısı yine zengin başlıklarla fotoğrafçılığı teknik ve estetik yönleriyle inceliyor, Atlas fotoğrafçıları en iyi kareyi çekmenin ipuçlarını veriyor.
FotoAtlas’ın yaz sayısının sürprizi, fotoğraf dünyasının en deneyimli isimlerinden Thomas Hoepker ile yapılan röportaj. Dergi bu sayısında da çok sayıda başlığa sahip. Fotoğrafçıların seyahat sırasında karşı karşıya kaldığı sağlık problemleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemler, sualtında fotoğraf çekmenin incelikleri, eski ama çok çarpıcı sonuçlar verdiği için hala tercih edilen fotoğrafçılık tekniği “ıslak plaka” FotoAtlas’ın konuları arasında. Sanayi bölgeleri, ulaşım ağları gibi unsurlardan oluşan ve dünyanın çehresini giderek değiştiren “endüstriyel peyzaj”, dronla havadan çekilen karelerin birleştirilmesi, baskıdan önce renk yönetimi, yeni fotoğraf makinelerinin tanıtımı ve portfolyolar da bu sayıda Fotoatlas’ta. Atlas fotoğrafçıları ise başlangıçta üzerinde fazla durmadıkları ama editörün seçip meşhur ettiği fotoğraflarını anlatıyor.
FotoAtlas ayrıca okurlarına yaban hayat fotoğrafı çekmenin inceliklerini anlatan kitap hediye ediyor. Usta yaban hayat fotoğrafçıları bu tür çalışmalara nasıl hazırlık yapıldığını, doğada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve diğer ayrıntıları anlatıyor.
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