Atlas, yeni sayısında koronavirüs salgını ve karantina günlerinde doğadaki canlanmaya Türkiye ve dünyadan etkileyici fotoğraflarla yer veriyor. İnsanların eve kapandığı şu günlerde dışarıda neler oluyor? Bu değişimden hangi türler nasıl etkileniyor, peki insan faaliyetleri tekrar başladığında neler olacak? Yanıtlar, Atlas’ın yeni sayısında. Türkiye’den karantina manzaraları, kentlerin değişen çehresi derginin bir diğer başlığı. Osmanlı’da ilk karantina uygulamaları ve halkın tepkisi de derginin ilgi çekici konuları arasında.

Atlas pandemi hastanesinde bir gün geçiriyor ve orada yaşananları, sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmasını içeriden çok özel yazı ve fotoğraflarla okurlarına sunuyor. Covid 19, insanın doğayla ve yaban hayvanlarla ilişkisini yeniden tartışmaya açtı. Dünyada vahşi yaşam suçları, Atlas’ın bu sayıdaki dosyalarından biri.

Yeni çağın kâşifleri olan virüs avcılarının araştırmaları, virüslerin etkileri, bir anda günlük yaşamımızın parçası haline gelen maskelerin tarihi, uzay çalışmalarında sosyal izolasyon ve dezenfeksiyon da Atlas’ın başlıklarından bazıları. Dergi ayrıca koronavirüssüz tek kıta olan Antarktika’da Türkiye’den giden bilim insanlarının çalışmalarına, yaptıkları keşiflere yer veriyor. Eski doğa bilgeleri olarak bilinen Druidler de Londra’nın bomboş sokaklarında yaptıkları bahar töreniyle Atlas’ın mayıs-haziran sayısına konuk oluyor.