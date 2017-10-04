Atlas ekim sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas ekim sayısı

Atlas dergisinin ekim ayında kapak konusu 1917 Ekim Devrimi’nin 100. yılında St. Petersburg ve Moskova. Atlas, Rusya’ya uzanıyor ve bu iki kentin güzelliklerini gezerken, devrimin anılarını ve günümüzdeki izlerini de takip ediyor. Atlas’ın bir diğer özel dosyası da yün. Dergi, Avustralya’dan İtalya’ya, oradan da Samsun’a gidiyor ve koyundan kırkılan yünün giysi haline gelene kadarki uzun serüvenine şahit oluyor. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi, özel doğa fotoğraflarıyla Atlas’ın sayfalarında boy gösteriyor. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında, güzel manzaralı ama ıssız köşelerde gizlenen tarihi manastırlar derginin bir diğer başlığı.

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