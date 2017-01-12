Karagöz ve Hacivat Kore’de
Güney Kore’nin başkenti Seul’de geçtiğimiz haftalarda “Türkçe Konuşan Ülkeler Kültür Haftası” düzenlendi; bu çerçevede Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan kültürlerini tanıtan etkinlikler gerçekleştirildi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türkçe konuşan ülkeler dışişleri bakanlıklarının işbirliğiyle düzenlenen festivalde “Türkiye Günü” de yapıldı. Kore Ulusal Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte Burhan Öcal & İstanbul Oriental Ensemble konseri, Emin Şenyer’den Karagöz Kanlı Kavak Gölge Oyunu ve “Kore Bakış Açısıyla Türk Edebiyatı Forumu düzenlendi. Gün boyunca Karagöz Sanatçısı Emin Şenyer’in tasvir sergisi ve çocuklara yönelik hazırlanan Karagöz-Hacivat boyama etkinliği büyük ilgi gördü.
SOSYAL MEDYADA ATLAS