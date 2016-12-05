Bilmediğimiz Osmanlı
Atlas’taki yazılarından da tanıdığımız usta yazar Mustafa Dağıstanlı, yeni kitabında okuru Osmanlı dünyasında merak uyandırıcı bir gezintiye çıkarıyor. Can Yayınları’nın Bildiğin Gibi Değil serisinin ilk kitabı olan Osmanlı, yanlış bilinen doğrulara, bildiğimizi düşündüğümüz “hakikatler”e müdahale etmek amacıyla hazırlanmış, kolay okunan neşeli bir çalışma. Mustafa Alp Dağıstanlı, özellikle tarihe başka bir yönden bakmak isteyenler için hazırladığı kitapta, “Osmanlı dünyasında fast food var mıydı?” “Kimler sakal bırakmazdı?” “halk padişahı görünce neden hasır yakardı” gibi ilginç soruların yanıtını veriyor. Dağıstanlı’nın amacı Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını göstermek, tarihe başka bir açıdan bakmak. Dağıstanlı, her biri saygın kaynaklardan derlenen ve akademik çevreler tarafından kabul gören bilgilerle kaleme aldığı kitabında gerçeklerin uydurmalardan daha çekici, daha değerli, daha anlamlı olduğunu gösteriyor.
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