İguanalar, Büyük Okyanus’u nasıl geçti?

Günümüz iguanalarının Büyük Okyanus’u aşıp örneğin Fiji ve Galapagos Adaları’na ya da Karayipler’e nasıl ulaştıkları bilim dünyasının cevapsız bilmecelerinden biri. Yeni bir araştırma, iguanaların milyonlarca yıl önce çıktıkları binlerce kilometrelik olağanüstü yolculuğun, köklerinden sökülmüş ağaçlar ve küçük bitkilerden oluşan bir tür doğal sal üzerinde yüzerek gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

Amerika, Karayipler ve Fiji’de yaşayan 14 iguana türünün genlerini inceleyen bilim insanları, ilginç bir sonuçla karşılaştı: Fiji iguanalarının en yakın akrabası, Kuzey Amerika’nın çöl iguanaları gibi görünüyordu. Bu iki iguana grubunun yaklaşık 31 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülüyor. Ulusal Bilimler Akademisi’nin bilimsel yayınında yayımlanan araştırma kapsamında, iguanaların bugünkü yaşam alanları ve nasıl yayılabileceklerine dair bir istatistiksel model oluşturuldu. Bu model de iguanaların Kuzey Amerika’dan Fiji’ye geçmiş olabileceğini gösterdi. Ekibe göre, susuzluğa dayanıklı ve bitki yemeye alışkın çöl iguanaları birkaç ay sürecek bu yolculuğa dayanmış olabilir.