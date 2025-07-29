Fuji’de  kalabalığa karşı yeni kurallar 

Japonya’nın ünlü Fuji Dağı’na her yıl milyonlarca kişi tırmanıyor. Dağ kalabalık, çünkü tırmanış dağcılık becerileri gerektirmiyor. Kondisyonu iyi olan herkes, birkaç saatlik yürüyüşle dünyaya Fuji’nin zirvesinden bakabiliyor. Tek sorun kalabalık da değil. Terlikle dağa çıkmaya çalışanlar, uygun ekipman getirmeyenler, yanlarına yeterince su almayanlar tıbbi aciliyetler yaratabiliyor. Dağı aşırı ilgiden korumak için tırmanışçılara önce gönüllülüğe dayalı bağış seçeneği sunulmuş, sonra turist vergisi getirilmişti. Ancak 2025 tırmanış sezonu (temmuz-eylül arası) kurallarını açıklayan Shizuoka ve Yamanashi şehirleri, Fuji’ye tırmanışın artık izne (ve ücrete) tabi olduğunu ilan etti.

Bundan böyle dağa tırmanmak isteyenler 4000 yen (yaklaşık 1000 TL) ödeyecek, ayrıca rezervasyonlarını online yapacak. Dağın günlük ziyaretçi sayısı da 4 bin kişiyle sınırlandı. Dağdaki dört rotadan üçünün başlangıç noktası olan Shizuoka, tırmanışçıların yürüyüş güvenliği ve yerel kurallar hakkında kısa bir derse ve teste katılacağını da açıkladı. Dağ, belli saatler arasında da tırmanışa kapatılacak.