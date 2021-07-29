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Alex 12 Nisan 2020 - 06:19

Bol gunesli, yan gelip yatmal? deniz tatili hic bana gore degil asl?nda ama, k?s?n soguk gunlerinde hele hele biraz yorgun veya s?k?nt?l? iseniz, turkuaz denizi, bembeyaz kumu ve sakin yasant?s? ile Maldivler cok iyi bir secenek olabiliyor. Yak?n degil, cogunlukla Dubai veya Doha uzerinden gidiliyor, iki gun yolda geciyor ama orada gecirdiginiz gunler tum yorgunlugu al?p goturuyor.

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Ömer Erhan 15 Mayıs 2020 - 01:40

Konaklama konusunda Mudurnu ya değinmeliydiniz.. Tarih kokan konaklardan bir adımla Sülüklü Göl, bir adımla Abant a ulaşılabilir…

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Susan Palmaris 5 Eylül 2020 - 15:46

İlhami Genç’in Liman Ekonomisi kitabından ;

10.4 Liman Yatırımlarının Ekonomik Etkileri
10.4.1 İstihdam Üzerindeki Genel (Doğrudan ve Dolaylı) Etkisi

Giw= ∑Dw+∑ Iw
İstihdam üzerindeki toplam etkisi
Tiw= ∑(Gw+ Kw)
Giw: İstihdam üzerinde genel etki
Dw: Doğrudan etki
Iw: Dolaylı etki
Tiw: İstihdam üzerinde toplam etki
Kw: İndüklenen istihdam oranı (değişken)
Liman yatırımlarının bölgesel veya ulusal bazda doğrudan, dolaylı veya çarpan etkisi de dâhil sızıntılar yoluyla oluşan katkısı ölçülmektedir (Bichou 2009, s. 101).
10.4.2 Ulusal Servet Üzerindeki Etkisi
Gip= ∑Dp+∑ Ip
Tip =∑(Gip+ Kp)
Gip: GSYİH üzerindeki genel etki
Dp: Toplam doğrudan katma değer
Ip: Toplam dolaylı katma değer
Tip: GSYİH üzerindeki toplam etki
Kp: İndüklenen katma değerin oranı (değişken)
Tip=∑ücretler+ ∑Kârlar +∑ Vergiler
Liman Katkısı =Tip/Bölgesel veya ulusal GDP
Genel katkı çarpan faktörü (Kip) ile tahmin edilir. Çıktı dağılımı ne kadar çok çeşitlenirse, çarpan faktörü o kadar yüksek olur (Bichou 2009, s. 101).

10.5 Liman Verimliliğinin Ekonomik Etkileri

Liman verimliliğini arttırmak ve limanın bekleme sürelerini (port waiting/dwell time) azaltmak, maliyetleri düşürme ve ticari rekabet gücünü artırma için gereklidir. Konuya ilişkin ampirik bulgularda, belirli bir ülkenin liman verimliliği puanının -0’dan (en verimsiz)- 1’e (en verimli) 0,1 birim puan artmasının ihracatta deniz taşımacılığı maliyetini yüzde 2,3 oranında azaltacağını göstermektedir. Bu da ülkenin ihracatında yüzde 1,8’lik bir artışa yol açacaktır (Dappe vd. 2016, s. 77-86, Unctad 2017, s. 75-95).

Liman verimsizliğinin ticaret ve refah üzerindeki etkisi dünya çapında bir karşılaştırmada, bir limanın %25 oranındaki verimliliğini %75 oranına yükseltilmesi nakliye maliyetlerini %12 oranında azalttığı tespit edilmiştir (Clark vd. 2002, s. 1-7). Yanaşma ücretlerindeki ortalama %0,11 azalış, toplam ticarette %1 oranında bir artışa neden olmaktadır (Bandara 2013, s. 200-201).

Diğer çalışmalar, nakliye maliyetlerinin iki katına çıkarılmasının yıllık ekonomik büyüme oranlarını yaklaşık %0,5 (yarım puan) puan azaltabileceğini göstermiştir. Dış ticarette maliyetlerin düşürülmesi limanların etkin çalışması arasındaki oran yüksek nispettedir (Clark vd. 2004, s. 7-15, Bichou, 2009, s. 33, Blonigen vd. 2008, s. 23-25, De 2005, s. 729-732, Ha vd. 2017, s. 4-6, Dorsser vd. 2012, s. 108-109, Unctad 1992, s. 30-31).

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Nurullah ATAÇ 10 Eylül 2020 - 11:30

Zombi virüsüyle ilgili muhteşem bir kitap(küresel istila-zombi okumuştum.
Bu yazıyı okurken kitap geldi aklıma.Elinize sağlık faydalı olmuş

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Kenan 10 Ekim 2020 - 15:50

Mükemmel bir coğrafya, harika bir yazı

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Mehmet Gökhan USTABAŞI 18 Aralık 2020 - 16:08

Türkiye Deprem Atlası kitapçığını nasıl ve nereden temin edebilirim?
Teşekkürler, iyi çalışmalar.

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Eren 21 Aralık 2020 - 22:59

Güzel bir makale. Tebrikler.

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Zafer durmuş bozca 29 Aralık 2020 - 20:50

Şayet Güneş yüzde %74 ORANINDA hidrojen maddesinden oluşuyor ise güneş bir hidrojen bombası gibi bir anda patlayıp enerjiye (ısı ve ışığa) dönüşmüyor?

Cevap
Zafer durmuş bozca 29 Aralık 2020 - 21:02

Bazı bilim çevrelerine göre hidrojen maddesi belli koşullarda helyum maddesine; helyum maddesi de 100.000 derecede karbon maddesine dönüşüyor. Bu teoriye göre düşünerek günümüzde %74-75 oranında hidrojen maddesi ve %24 oranında helyum maddesinden oluşan güneşin zamanın başlangıcında %100 oranında hidrojen maddesinden oluştuğu çıkarımına ulaştım. Fakat idrak edemediğim güneş zamanın başlangıcında dev bir hidrojen bombasıydı madem niçin bir anda hidrojen bombası gibi patlayarak enerjiye (ısı ve ışığa) dönüşüp herhangi bir karbon izotopuna dönüşüp soğumadı?😆

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Serap Alp 17 Ocak 2021 - 09:25

Araştrmalarınız yazılarınız için çok teşekkürler.

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I.t.ergun 26 Şubat 2021 - 14:00

Kazanilmis bazi diger sembolleri ucuncu sahislar veya yurt disina gondermek sureti lile kaybetmemek sartiyla gidip ziyaret gidebiline gecmisi ile yuzlesmek icin guzel olur.

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muhammet kaya 26 Mart 2021 - 21:33

karadenize bayılıyorum harika bir yer gerçekten

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Hüseyin KURT 1 Nisan 2021 - 12:07

Merhabalar ben 31 Mart 2021 tarihinde Eymir Gölü alt bölgesi olan İmrahor vadisinde tesadüfen akbaşlı bir kartal videosu çektim yada ona benzetiyorum. Acaba videoyu size göndersem buna açıklık getirebilir misiniz. Kocaman bir gölge üstümden geçti sonrada gölün karşı kıyısına gitti çektiğim video telefonla çekildiği için biraz bozuk.

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Batu 8 Nisan 2021 - 12:16

VERY NİCE

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Batu 8 Nisan 2021 - 12:17

:)

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Görkem 3 Mayıs 2021 - 16:25

Gürcistan gezim öncesinde, ilginç bilgiler öğrendim. Tiflis te bu dansların peşinden gitmek gerekli, atlas ailesine sevgiler

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