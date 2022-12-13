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Moailer yangında hasar gördü

Harika Pelin Şengül

Şili’nin 3 bin 500 metre kadar batısında, okyanusun ortasında bulunan Paskalya Adası’ndan haberler iyi değil. Rapa Nui Ulusal Parkı içinde yer alan ünlü taş moai heykellerinden bazıları ormanda çıkıp yayılan yangınlarda hasar gördü. Rano Raraku volkanı çevresinde yer alan ve yangından etkilenen bölgede, yüzlerce moai ve vaktiyle bu heykellerin yapımında kullanılmış taş ocakları bulunuyor. Paskalya Adası, 1888’de Şili tarafından ilhak edilene dek Polinezya kültürüne ev sahipliği yapıyordu.

Taş heykellerin Rapa Nui halkının atalarını simgelediği ve 1400-1650 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor.

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