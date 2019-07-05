Art on İstanbul’da yeni sergi
Kültür

Art on İstanbul’da yeni sergi

İrem Nalça’nın ilk kişisel sergisi “Rağmen, ve” 13 Temmuz tarihine kadar Art On İstanbul’da görülebilir. İrem Nalça, zamana “rağmen”, zaman “sayesinde” ve zaman “ile” sorguladığı pratiğine ilişkin sekiz yıllık üretim sürecinden parçalar aktardığı sergisini üç izlek üzerinde kuruyor. Zamana ancak bir kurgu vasıtasıyla dahil olunabileceğini savunan sanatçı, bu kurguyu, durma, iz sürme ve zamanda geri gidebilme evreleriyle yansıtıyor. Nalça, zamanın hallerini, insan ve espasla ilişkisini incelediği yerleştirmeleriyle, üç katlı galeri mekânını durağan, hareketli ve katılımcı bir deneyime dönüştürüyor. Sergiye girer girmez davetkar formlarıyla galeri mekânına yayılan yerleştirmeler, izleyiciyi sanatçının kurguladığı üç izlek üzerinden geçmiş, gelecek ve şimdinin olasılıklarını okumaya çağırıyor. Serginin merkezinde yer alan topaç, bir başlangıç noktasını işaretliyor. Topacın kesitinde tavana asılan ve galeri mekânını bir ışık kaynağına dönüştüren fener, kayıp döndürücünün izini sürüyor. Üst kata yerleştirilen “Gölge” serisinden desenler, sanatçının bir performans esnasında ürettiği kendi beden dilini taşırken; galerinin alt katında spiral şeklinde içeri doğru kıvrılan 21 metrelik sac levha, üzerindeki animasyon baskı şeridini, zamansal ve mekânsal olarak açıyor. İrem Nalça, Rağmen, ve sergisinde sanatçı özne olarak ve kolektif bir çaba olarak insanla zamanın ilişkisini ele alıyor. Sanatçı, pratiğine yayılmış zihinsel eylemler ve üretilmiş nes- nelerle yeniden hesaplaştığı ve insanın zamana ancak kurguyla dahil olduğu tezini sorguladığı yerleştirmeleri ile izleyiciyi, zihne rağmen ve zihin sayesinde yol almaya davet ediyor.

İREM NALÇA
İrem Nalça 1988 senesinde İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünü bitiren sanatçı, Floransa Güzel Sanatlar Akademisi ve School of the Art Institute of Chicago’da eğitimine devam etti. 2015 yılından beri çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor.

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00
Detaylı bilgi ve görsel için: ozan@artonistanbul.com

İrem Nalça’nın ilk kişisel sergisi

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