Amorgos’ta kültür buluşması
Uluslararası 15. YPERIA Turizm ve Kültür Buluşması ve 8. Amorgos Turizm Filmleri Festivali, Yunanistan’ın Amorgos Adası’nın Aegialis yerleşiminde gerçekleşti. Toplam 23 ülkeden 100’ün üzerinde kişinin katılımıyla 25-30 Ekim 2017 tarihlernide düzenlenne etkinliğe Aegialis Hotel & Spa ev sahipliği yaptı. Gazeteci-yazarlar, turizm sektörü çalışanları, yönetmenler ve yapımcılar etkinlik için Aegialis’e geldi.
Amorgos Turizm Filmleri Festivali de ismini adanın eski adından alan Yperia eş zamanlı olarak yürütüldü. İstanbul Turizm Festivali de olmak üzere 16 turizm festivalini kapsayan CIFFT’nin (Uluslararası Turizm Filmleri Festivali) resmi üyesi olan Amorgos Turizm Filmleri Festivali, bu yıl 30. yılı olması sebebiyle Luc Besson’un “Derinlik Sarhoşluğu” filmine adandı. Etkinliğe Yunan Ulusal Turizm Organizasyonu Başkası Charalambos Karimalis ve Genel Sekreter Constantine Tsegas da katıldı. Ayrıca Derinlik Sarhoşluğu filminin yapımcısı Nikos Giannopoulos’un konuşmasına yer verildi.
Festivale 25 ülkeden 65 film katıldı. Yunan filmleri, belgesel filmler, seyahat/tanıtım filmleri ve reklam filmleri olmak üzere dört ayrı kategoride yarışma düzenlendi. Festivalin sonunda ödüller sahiplerini buldu. Sinemanın turizmi ve kültürel değerleri canlandırmak için önemli bir araç olarak değerlendirildiği toplantıda Hollanda, Hırvatistan ve Yunanistan Film Komisyonu’nundan temsilciler kendi ülke deneyimlerini anlattılar. Etkinliğin organizatörlerinden Irene Giannakopoulos ve Film Festivali ve Yperia etkinliğinin başkanı Andonis Kioukas konuşma yaparak sürdürülebilir turizmin ve Amorgos’un doğal ve kültürel değerlerinin öne çıkarılmasının önemini vurguladı.
Etkinliğin gerçekleştiği Amorgos, Yunanistan’ın güneyinde, isimlerini “kutsal” Delos Adası’nın etrafında çember şeklinde dizilmelerinden alan Kiklad Adaları’ndan biri. Kış aylarında 2 bini bulmayan nüfusuyla sakin bir yaşantı süren ada, yaz aylarında turizmle hareketleniyor.
Etkinlik kapsamında adanın çeşitli yerleri de ziyaret edildi. Bir ucundan diğerine yaklaşık 30 kilometrelik bir yolla ulaşılan adadaki yolculuklara görkemli kayalıklar, bakir koylar, deniz, adanın sakinlerinden olan keçiler de eşlik etti. Dağ köylerinden Lagada’dan Tholaria’ya bir dağ yürüyüşü yapıldı, Aegialis’le birlikte adanın iki limanından biri olan Katapoula’ya gidildi ve adanın baş şehri sayılan Chora ve orada yer alan arkeoloji müzesi, Derinlik Sarhoşluğu filminde kullanılan batık teknenin olduğu bölge ziyaret edildi. Sarp kayalıklarla çevrili güneydoğu sahilinde denizden 300 metre yükseklikte bir uçurumun kıyısına dev bir güvercin yuvası gibi kurulmuş 11. yüzyıla tarihlenen, adanın sembolü haline gelmiş Hozoviotissa Manastırı görüldü. Adanın keçi etiyle yapılan yemekleri, bu coğrafyaya has yabani otları, börekleri, pasteli isminde limon yaprağının üzerine konularak servis edilen susamlı helvası tanıtıldı. Ayrıca Amorgos’un yerel dans ve müziklerinden örnekler sunuldu.
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