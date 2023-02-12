Anasayfa KeşfetDoğa Coğrafya NIAGARA’NIN YÜZYILLIK TÜNELİ AÇILDI
Doğa CoğrafyaGeziKeşfet

NIAGARA’NIN YÜZYILLIK TÜNELİ AÇILDI

Harika Pelin Şengül

Niagara Şelalesi’nin yakınlarındaki eski bir hidroelektrik santralının yüzyıllık tüneli, artık bir turizm merkezi. Kanada’nın Ontario kentinden ulaşılabilen Tünel’i ziyaret edenler, yerin 54 metre altına cam panellerle kaplı bir asansörle iniyor ve 670 metre uzunluğundaki tuğla kaplı tünelden yürüyerek Niagara’nın kudretli manzarasıyla buluşuyor.

Ulaştıkları noktada, şelaleye yeni ve çarpıcı bir noktadan bakabildikleri ve bu kısımda yeni inşa edilen bir açıkhava platformu yer alıyor. Eski santral yapısı Niagara’nın sularından nasıl enerji üretildiğini de anlatıyor.

Tünelin gün ışığına eriştiği noktada Niagara’nın At Nalı ve Amerikan Şelaleleri kısmı görülüyor. NIAGARA PARKS

1901 yılında tünel, fener ışığında, kazma, kürek ve dinamit kullanılarak kayaların içine açılmıştı.

 

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestEmail

Benzer Yazılarımız

NIAGARA’NIN YÜZYILLIK TÜNELİ AÇILDI

YILIN KUŞ FOTOĞRAFLARI

Türkiye’nin travertenleri Taştan kayıt

AY DEPREMLERİ

Ozon deliği kapanabilir mi?

İlk Neanderthal ailesi

Moailer yangında hasar gördü

Atacama’nın çiçekleri

Somon ormanları

Hindistan’da plastik yasakları

Yorum Yap

Bir sonraki yorumumda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydedin.