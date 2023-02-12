NIAGARA’NIN YÜZYILLIK TÜNELİ AÇILDI

Niagara Şelalesi’nin yakınlarındaki eski bir hidroelektrik santralının yüzyıllık tüneli, artık bir turizm merkezi. Kanada’nın Ontario kentinden ulaşılabilen Tünel’i ziyaret edenler, yerin 54 metre altına cam panellerle kaplı bir asansörle iniyor ve 670 metre uzunluğundaki tuğla kaplı tünelden yürüyerek Niagara’nın kudretli manzarasıyla buluşuyor.

Ulaştıkları noktada, şelaleye yeni ve çarpıcı bir noktadan bakabildikleri ve bu kısımda yeni inşa edilen bir açıkhava platformu yer alıyor. Eski santral yapısı Niagara’nın sularından nasıl enerji üretildiğini de anlatıyor.