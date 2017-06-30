GEZME SANATI DERGİSİ ATLAS TATİL ÇIKTI
Gezi

GEZME SANATI DERGİSİ ATLAS TATİL ÇIKTI

Atlas’ın yılda bir yayımladığı gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, bu sayısında da okurlarını Türkiye ve dünyanın en güzel seyahat rotalarına götürüyor. Dergi sıcak kumsallardan yaylalara, tarihi şehirlerden macera rotalarına uzanıyor; konularını ulaşım, konaklama, gezilecek yerler gibi başlıkların yer aldığı rehber sayfalarıyla işliyor. Atlas Tatil, seyahat severlere yıl boyu kılavuzluk edecek ayrıntılı bir kaynak.
Atlas Tatil, Türkiye’de Sinop plajlarını ziyaret ediyor, Kapadokya’ya gidiyor, Düzce’nin yaylalarında serinliyor ve bisikletle Ordu’nun doğa harikalarının peşine düşüyor. Fethiye’den Datça’ya gastro tur, İzmir’in tarihi mahallesi Birgi, Antalya’nın tatil duraklarından Gazipaşa, benzersiz kumsal Patara da derginin konuları arasında. Dergi yurtdışından da çok sayıda seçeneğe sahip. Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyılarının incisi Split, renkli ve huzurlu Akdeniz adası Malta, Yunanistan’ın en büyük adası Girit bu sayının durakları arasında. İspanya ve Fransa sınırlarına yayılan Bask bölgesi, Mısır’ın tatil cenneti Şarm el Şeyh, ölümsüz şehir Roma ve Peru, Şili, Arjantin’i kapsayan Güney Amerika turu da Atlas Tatil’de.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VK

Paylaş:

Dünya Mirası Afrodisias
Gündem

Dünya Mirası Afrodisias

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias arkeolojik alanı, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. …

Devamı

Çatalhöyük’te 25 yıl
Arkeoloji

Çatalhöyük’te 25 yıl

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), yeni sergisi “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” ile 9 bin yıllık tarihe sahip yerleşmeyi …

Devamı

Bilinçsiz sulama kuş yuvalarını vurdu
Panorama

Bilinçsiz sulama kuş yuvalarını vurdu

Diyarbakır’da Dicle Vadisi’nin Hevsel Bahçeleri ile Dicle Üniversitesi arasında kalan bölgede bilinçsiz sulama yüzünden yüzlerce kuş telef oldu. Kırklardağı eteğindeki …

Devamı

Gökyüzünden notlar
Gündem

Gökyüzünden notlar

Atlas, temmuz sayısında göğe yükseliyor ve Çukurova’nın kalelerine hava fotoğraflarıyla yer veriyor. Yazısı Doç. Dr. Hasan Buyruk’a, fotoğrafları Alp Alper’e …

Devamı

GÖKYÜZÜNE DOKUN: GÜMÜŞHANE YAYLALARI
Dergide Bu Ay

GÖKYÜZÜNE DOKUN: GÜMÜŞHANE YAYLALARI

Atlas, sıcak yaz günlerinde Gümüşhane’nin yaylalarında serinliyor. Ersin Demirel’in yazıp fotoğrafladığı “Düşsel Zirveler” makalesi, ilin doğa ve kültür hazinesi yaylalarını …

Devamı

GEZME SANATI DERGİSİ ATLAS TATİL ÇIKTI
Gezi

GEZME SANATI DERGİSİ ATLAS TATİL ÇIKTI

Atlas’ın yılda bir yayımladığı gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, bu sayısında da okurlarını Türkiye ve dünyanın en güzel seyahat rotalarına …

Devamı