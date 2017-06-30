GEZME SANATI DERGİSİ ATLAS TATİL ÇIKTI
Atlas’ın yılda bir yayımladığı gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, bu sayısında da okurlarını Türkiye ve dünyanın en güzel seyahat rotalarına götürüyor. Dergi sıcak kumsallardan yaylalara, tarihi şehirlerden macera rotalarına uzanıyor; konularını ulaşım, konaklama, gezilecek yerler gibi başlıkların yer aldığı rehber sayfalarıyla işliyor. Atlas Tatil, seyahat severlere yıl boyu kılavuzluk edecek ayrıntılı bir kaynak.
Atlas Tatil, Türkiye’de Sinop plajlarını ziyaret ediyor, Kapadokya’ya gidiyor, Düzce’nin yaylalarında serinliyor ve bisikletle Ordu’nun doğa harikalarının peşine düşüyor. Fethiye’den Datça’ya gastro tur, İzmir’in tarihi mahallesi Birgi, Antalya’nın tatil duraklarından Gazipaşa, benzersiz kumsal Patara da derginin konuları arasında. Dergi yurtdışından da çok sayıda seçeneğe sahip. Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyılarının incisi Split, renkli ve huzurlu Akdeniz adası Malta, Yunanistan’ın en büyük adası Girit bu sayının durakları arasında. İspanya ve Fransa sınırlarına yayılan Bask bölgesi, Mısır’ın tatil cenneti Şarm el Şeyh, ölümsüz şehir Roma ve Peru, Şili, Arjantin’i kapsayan Güney Amerika turu da Atlas Tatil’de.
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