ATLAS TATİL 2018 BAYİLERDE
GeziKültür

ATLAS TATİL 2018 BAYİLERDE

Atlas’ın yılda bir kez hazırladığı özel gezme sanatı dergisi Atlas Tatil, 2018 sayısında yine Türkiye ve dünyadan cazip seyahat rotaları tanıtıyor. Dergi sahillerden yaylalara, tarihi şehirlerden ormanlara uzanıyor, yeni yerler keşfediyor, bildik yerlere farklı gözlerle bakıyor. Atlas Tatil, konularını özel yazı fotoğraflarla işliyor; ulaşım, gezilecek yerler, önemli telefonlar gibi başlıklara sahip rehberler hazırlıyor.
Atlas Tatil, Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Muğla’daki Akyaka’ya uzanıyor. Türkiye’ye ait Bozcaada ve Yunanistan’ın Sakız Adası’na gidip Ege’nin iki özel noktasına konuk oluyor. Dergideki bir diğer Yunan adası da İyonya Denizi’ndeki Korfu. İtalya’nın beş köyün bir araya geldiği Cinque Terre bölgesi, doğa ve kültür varlıklarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Nepal’in Pokhara şehri, dünyanın dört bir yanından huzur bulmaya gelenlere kucak açıyor. Norveç’in Bergen ve Oslo şehirleriyle fiyortları insanı başka dünyalara götürüyor.
Akdeniz’in gözde tatil ikilisi Çıralı-Olimpos, Artvin’in yüksek bahçesi Macahel yöresi, Kayseri’de turizme yeni kazandırılan yeraltı şehirleri, Gümüşhane’nin en etkileyici köşelerini dolaşan kültür yolu da derginin konuları arasında. Güney Amerika ülkesi Ekvador, Slovakya’nın kültür sanat durağı Kosice, yürüyerek Budapeşte keşfi de Atlas Tatil sayfalarında.

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