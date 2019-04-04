Yeni toprak solucanımız
Doğa Coğrafya

Yeni toprak solucanımız

Toprak solucanları doğada önemli roller üstlenen, toprağın verimi açısından büyük önem taşıyan canlılar. Birçok toprak solucanı türüne ev sahipliği yapan Türkiye’de yeni bir tür daha keşfedildi; Amynthas morrisi (Beddard, 1892) ülkemizde ilk kez kaydedildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mete Mısırlıoğlu tür hakkında şu bilgileri veriyor: “Megascolecidae familyasında yer alan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki açık kahverengi bu toprak solucanı, yaşam ortamı olarak Akdeniz iklimi ve tropik-subtropik iklim görülen bölgelerdeki ormanları ve ekili alanları tercih ediyor. Deniz seviyesine yakın, düşük rakımlı bölgelerde görülüyorlar. Dünyada Güney ve Kuzey Amerika,  Asya ve Avrupa’da yaygın olarak bulunuyorlar.” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Mısırlıoğlu, türün Adana’da kaydedildiğini belirtiyor.

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