En büyük tropikal sulak alan Pantanal
Dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarından biri Pantanal. Atlas, özel fotoğraflarla Pantanal’daki yaban hayvanlarına yer veriyor ve bu dev ekosistemi ayrıntılı bir yazıyla tanıtıyor.
Brezilya’nın içlerinde yılın büyük bölümünü sular altında geçiren uçsuz bucaksız ormanlar ve nehirler timsahlardan piranalara, dev karıncayiyenlerden makav papağanlarına sayısız türe ev sahipliği yapıyor. Ama buranın kralı hiç şüphesiz gücüyle kimsenin baş edemediği, hiç fark ettirmeden ağaçların arasından etrafını izleyen jaguar…
Brezilya ismini duyduğumuz zaman aklımıza ilk gelen doğal alan Amazon Havzası olur ama Pantanal da doğal çeşitliliğiyle dikkat çeken, dünyadaki nadir ekosistemlerden biri. Pantanal, Brezilya’nın Mato Grosso Eyaleti’nde yer alan, bir kısmı Bolivya ve Paraguay’a da uzanan uçsuz bucaksız bir bölge özelliğinde.
Hem sayılarının azalmış olması, hem de doğal yaşam alanları olan Güney Amerika’da görülebilecekleri bölgelerin her geçen gün daralması, jaguarları vahşi yaşam meraklılarının ve koruyucularının takip ettiği başlıca canlılardan biri haline getirdi. Brezilya’nın Pantanal bölgesi, bu büyük kedilerin kendi doğal ortamlarında yoğun olarak gözlenebilmesi sebebiyle, son yıllarda daha çok jaguarla anılır oldu.
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