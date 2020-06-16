Üstün üreme çabası ile türünün yok olmasını neredeyse tek başına önleyen dev kaplumbağa Diego artık ıssız bir adaya taşındı. 100 yaşındaki kaplumbağa Diego emeklilik günlerini bundan böyle Espanola Adası’nda geçirecek…

Ekvador Çevre Bakanı, Galapagos kaplumbağası Diego’nun on yıllar süren üreme çabasının ardından Santa Cruz’daki üreme programından uzak ıssız ada Espanola’da doğaya salındığını duyurdu.

The Guardian‘ın haberine göre, Bakan Paulo Proano, Twitter’da “Parkın yönetiminde önemli bir bölümü kapatıyoruz” dedi. Üretken Diego’nun da aralarında bulunduğu 25 kaplumbağanın onlarca sene esaret altında çoğaldıktan ve türleri yok olmaktan kurtardıktan sonra eve döneceğini sözlerine ekledi. Paulo Proano, Espanola’nın kollarını açarak kaplumbağaları beklediği söyledi.

Diego ve diğer kaplumbağalar adanın bitki örtüsüne zarar verebilecek, adaya özgü olmayan tohumları taşıma ihtimallerinden dolayı bir süre karantinada tutuldu.

Yaklaşık 80 kg ağırlığa sahip olan Diego, bacaklarını ve boynunu uzattığında yaklaşık 90 cm ve 1,5 metre uzunluğunda oluyor.

Günümüzde 2 bine yakın kaplumbağaya ev sahipliği yapan Santa Cruz’da doğan yeni üyelerin yaklaşık yüzde 40’ının babasının Diego olduğu tahminler arasında.

Yaklaşık 50 yıl önce, Espanola’da Diego’nun türünden sadece iki erkek ve 12 dişi kaplumbağa yaşıyordu. Çok fazla üreyerek yayıldılar.