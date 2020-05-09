Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek için 9 Mayıs, dünyanın dört bir yanında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” olarak kutlanıyor. Göçmen kuşlar için önem taşıyan sayısız doğal alana sahip Türkiye’de de bu gün çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Haziran 2019’da başlayan ve kısa sürede bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüşen Birds of Alaçatı – Alaçatı Kuşları projesi de 9 Mayıs’ta Alaçatı Sulak Alanı’na koruma statüsü kazandırılması çağrısında bulunuyor.

Proje koordinatörü Serap Yurdaer Erboy, bu amaçla Türkiye genelinde Birds of Alaçatı – Alaçatı Kuşları kitabını satışa sunduklarını hatırlatıyor. Erboy şunları söylüyor: “İnsanoğlunun aktivitelerinin oldukça azaldığı şu sıra dışı günler, şüphesiz ki uzun zamandır hırpalanmaktan yorgun düşmüş doğaya derin bir nefes aldırdı. Farklı mevsimlerde 130’dan fazla kuş türünün tespit edildiği Alaçatı sulak alanı, kuşların yoğun olarak göç ettiği bahar döneminde adeta bir Rönesans yaşadı. Zengin biyolojik çeşitliliğe ve elverişli bir iklime sahip bu sulak alan göç döneminde uzun zamandır olmadığı kadar fazla kuş türüne ev sahipliği yaptı.

En az 70 kuşluk sürüler halinde gözlemlenen çeltikçiler, yüzlerce kumkuşu, yağmurcunlar, Alaçatı’nın müdavimlerinden flamingolar, balıkçıllar, kara leylekler ve diğerleri haftalar süren uzun bir duraklama zamanı yaşadılar. Yasak olan kara avcılığı tehdidi altında kalan çeşitli ördek türlerinin derin bir “oh” çektiğine kuşku yok; zira sayılarında hiç olmadığı kadar artış kaydedilebildi. Habitatı üreme alanı olarak kullanan yüzlerce uzunbacağın birçoğu göçlerine devam etse de hala bölgeden ayrılmayan birçok uzunbacak görülebiliyor.

Çeşit ve sayıları fark edilir oranda çoğalan ötücü kuşlar ise yeni senfoniler sunuyor. Doğa adeta yeniden doğuyor. Öyle ki evde kaldığımız günlerde bile bu kuş melodileri kaygılarımızın yükünü biraz da olsa hafifletmedi mi?”