Narvallar, Tek Dişin Sırrı

Atlas Dergisi arşivinden (2013): Deniz gergedanı ya da boynuzlu balina olarak da bilinen narval balinasının en dikkat çekici özelliği, erişkin erkek bireylerde dışarı doğru mızrak gibi uzayan 2-3 metrelik spiral dişler.

Nadir de olsa dişi bireylerde de görülen bu dişler, narval balinalarının üst çenelerinin sol tarafından spiral yaparak uzar. Bu dişin düşünüldüğü gibi dişilerin ilgisini çekme, rakibini korkutma gibi bir işlevi yok. Harvard Üniversitesi Diş Bilimi Bölümü’nden Martin Nweeia’nın araştırmasına göre bu mızrak dişler bir duyu organı aslında. Dişin yüzeyindeki 10 milyondan fazla sinir hücresi bir tünelle merkezi sinir sistemine bağlı. Bu sayede narvallar sudaki sıcaklık ve basınç değişimlerini algılayabiliyor. Dişlerin bir diğer özelliği de kırılmadan yarım metre kadar esneyebilmeleri.

Narval balinalarının yaşam alanı Kuzey Buz Denizi’nde Kanada’nın Baffin Körfezi, Davis Boğazı ve Hudson Körfezi’dir. Kış mevsimi dahil yaşamlarını sürekli arktik bölgede geçiren tek balina türüdür onlar.

ATLAS HAZİRAN 2013/SAYI:243