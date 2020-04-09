Muhtemelen yeni koronavirüsün düzinelerce görüntüsünü gördünüz, şu anda 1 milyon vaka ve on binlerce ölümden sorumlu. Şimdi, bilim insanları koronavirüsü başka bir duyu ile algılamanın yolunu buldular: Koronavirüsü müzik haline getirdiler… İşte Science‘ta yer alan haber…

Duyduğunuz seslerin (Çalan ziller, titreşen teller, üflemeliler) hepsi, virüsün yüzeyinden çıkan ve virüsün sağlıklı hücrelere tutunmasını sağlayan sivri uçlu proteinlerin farklı özelliklerini temsil ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, sonifikasyon adı verilen yeni bir teknik kullanarak, her bir amino aside birer nota atadı ve böylece ortaya bir müzik çıktı.

Ancak gerçek hayatta, bu amino asitler bir sarmal şeklinde kıvrılma veya bir tabakaya uzanma eğilimindedir. Araştırmacılar bu özellikleri notanın uzunluğunu ve sesinin gürlüğünü belirlemede kullandılar. Isıya bağlı moleküler titreşimler de kendilerine has sesler aldılar.

Peki neden bir virüsü müzik haline getirdiler? Ortaya çıkan bu format, bilim insanlarına antikorların ve ilaçların, proteinlerin nerelerine bağlanabileceklerini göstermede yardımcı olabilir. Araştırmacılar bunun, normal protein araştırmalarına göre daha hızlı bir yöntem olduğunu söylüyor. Diken(Spike) proteininin müzik halinin, diğer müzik haline getirilmiş proteinlerle karşılaştırılması sayesinde, bu diken proteinine yapışacak ve virüsün hücreyi enfekte etmesini engelleyecek buluşlar yapılabilir.

Enstrümanlara gelince… Müzikte hangi enstrümanın kullanılacağı tamamen araştırmacıların tercihiydi. Ana notalar bir Japon çalgısı olan koto ile çalındı. Bu enstrüman sıkıntılı zamanlarda rahatlatıcı olduğu için kullanılıyor.