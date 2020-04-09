Anasayfa Keşfet Bilim insanları koronavirüsü müzik haline getirdi
KeşfetBilimGündem

Bilim insanları koronavirüsü müzik haline getirdi

Yazar Özge Çolak
0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail

Muhtemelen yeni koronavirüsün düzinelerce görüntüsünü gördünüz, şu anda 1 milyon vaka ve on binlerce ölümden sorumlu. Şimdi, bilim insanları koronavirüsü başka bir duyu ile algılamanın yolunu buldular: Koronavirüsü müzik haline getirdiler… İşte Science‘ta yer alan haber… 

Duyduğunuz seslerin (Çalan ziller, titreşen teller, üflemeliler) hepsi, virüsün yüzeyinden çıkan ve virüsün sağlıklı hücrelere tutunmasını sağlayan sivri uçlu proteinlerin farklı özelliklerini temsil ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, sonifikasyon adı verilen yeni bir teknik kullanarak, her bir amino aside birer nota atadı ve böylece ortaya bir müzik çıktı.

Ancak gerçek hayatta, bu amino asitler bir sarmal şeklinde kıvrılma veya bir tabakaya uzanma eğilimindedir. Araştırmacılar bu özellikleri notanın uzunluğunu ve sesinin gürlüğünü belirlemede kullandılar. Isıya bağlı moleküler titreşimler de kendilerine has sesler aldılar.

Peki neden bir virüsü müzik haline getirdiler? Ortaya çıkan bu format, bilim insanlarına antikorların ve ilaçların, proteinlerin nerelerine bağlanabileceklerini göstermede yardımcı olabilir. Araştırmacılar bunun, normal protein araştırmalarına göre daha hızlı bir yöntem olduğunu söylüyor. Diken(Spike) proteininin müzik halinin, diğer müzik haline getirilmiş proteinlerle karşılaştırılması sayesinde, bu diken proteinine yapışacak ve virüsün hücreyi enfekte etmesini engelleyecek buluşlar yapılabilir.

Enstrümanlara gelince… Müzikte hangi enstrümanın kullanılacağı tamamen araştırmacıların tercihiydi. Ana notalar bir Japon çalgısı olan koto ile çalındı. Bu enstrüman sıkıntılı zamanlarda rahatlatıcı olduğu için kullanılıyor. 

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail

Benzer Yazılar

Atlas öneriyor: Yaşar Kemal Efsanesi Belgeseli

Uylupınar kaya mezarında vandallık

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar kalıyor?

Atlas öneriyor: Orhan Pamuk’un 3D sanal sergisi “Balkon”

EVDEN ÇIKMADAN ATLAS’A NASIL ULAŞABİLİRİM?

Salgına dikkat çekmenin alternatif yolu: Zombiler

Koronavirüs’te son durum ne? Virüsün yayılımını gösteren 4...

Doğa tutkunları için akıllı telefon tavsiyeleri

Distopyanın adı Covid 19 – Albert Camus’nün Veba’sından...

Türkiye’den uçuşların durduğu 68 ülke hangileri?

Yorum bırak

Bir dahaki sefere yorum yaptığımda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydet.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Tamam