Ay’ın kokusu üretilebilir mi?

66 yaşındaki Fransız genetikçi ve “aroma heykeltıraşı” Michael Moisseeff, Dünya’nın kokularına verdiği yılların ardından, şimdi de Ay’ın kokusunun peşine düştü.

Fransa’nın Toulouse kenti yakınlarındaki Montegut-Lauragais’de çalışmalarını sürdüren Moisseeff, bir kokuyu yeniden yaratabilmek için kaynağına gidip araştırmak ve ardından doğru elementleri, uygun ölçülerde bir araya getirmek gerektiğini söylüyor. Söz konusu Ay’a gitmek olduğunda ise ona astronotların tarifleri yardım ediyor. Ay’da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong’u hatırlatarak, “oksijen yokluğuna bağlı olarak koku alamamıştır, ama modüle geri döndüğünde, uzay giysisine yapışan Ay tozları ona bir altıpatların yanmış siyah tozlarını anımsatmıştı” diyor. Barut ve kuruma benzer o kokuyu laboratuvarında yeniden yaratmak için tencerede siyah pudra patlatmış. Birkaç başarısız deneme ve bir dizi yara bereden sonra elde ettiği yanık tortu kokusunu şimdi doğru oranda metalik, karbon ve sülfür notaları ile bitirmeye çalışıyor. (En üstteki fotoğraf: Michael Moisseeff, laboratuvarında. GEORGES GOBET/AFP – GETTY IMAGES)

ATLAS · EYLÜL 2020