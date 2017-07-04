Çatalhöyük’te 25 yıl
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), yeni sergisi “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” ile 9 bin yıllık tarihe sahip yerleşmeyi odağına alarak arkeolojik çalışmaların bilinmeyen yanlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Ian Hodder başkanlığında 1993 yılından itibaren yürütülen Çatalhöyük’teki kazı çalışması ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan araştırmalar, güncel ve interaktif sergileme teknikleriyle aktarılıyor. Ziyaretçiler 25 Ekim’e kadar açık kalacak sergide arkeologların verilere nasıl ulaştığını ve laboratuvarlardaki merak uyandıran bilimsel analizleri etkileşimli olarak deneyimleyebiliyor.
Konya Ovası’nda Çumra ilçesinde yer alan ve İÖ 9 bin yılına tarihlenen Çatalhöyük, Anadolu’da bulunan ilk neolitik yerleşme olduğu için büyük öneme sahip. İlk defa 1958’de İngiliz arkeologlar David French ve James Mellaart tarafından keşfedilen yerleşimde, Mellaart 1961-1965 yılları arasında kazılar yaptı. Fakat daha sonraki 28 yıllık süreçte araştırmalara ara verildi. Prof. Mellaart’tan 28 yıl sonra 1993’te ise bir başka İngiliz araştırmacı Profesör Ian Hodder höyük üzerinde yeniden kazı çalışmalarına başladı. Hodder kazı çalışmalarında, Mellaart’ın elde ettiği geniş çaplı sonuçlara daha fazla ışık tutacak yoğun ve detaylı araştırmaları yapabilmek için, yeni bilimsel tekniklerin uygulanması esasına dayalı bir sistem kurdu. Hodder ve ekibinin kazı çalışmaları Ağustos 2017’de sona eriyor. Ancak onların rehberliğinde gelecek kuşak araştırmacılara emanet edilecek olan Çatalhöyük’ün hikâyesi genişleyerek devam edecek. ANAMED’de açılan sergide, Çatalhöyük’te şimdiye kadar yapılan arkeolojik çalışmaların metotları ve sonuçları gösteriliyor. Serginin küratörü Duygu Tarkan, “Çatalhöyük’ün kendisinden çok Çatalhöyük’ü Çatalhöyük yapan arkeolog ve araştırmacılara odaklandık, 25 yıllık projede bilgiye ulaşım süreçlerimizi anlattık” diyor.
Sergide, malanın toprağa değdiği andan buluntuların ortaya çıkarılmasına, kayıt ve hazırlık çalışmalarından laboratuvarlardaki analizlerle verinin bilgiye dönüştüğü yayın sürecine kadar geçirilen tüm araştırma adımlarına tanıklık ediliyor. Sergi kapsamında derlenen Çatalhöyük üzerine bugüne kadar yayımlanmış 500’den fazla makale ve kitap, ANAMED Kütüphanesi’nde ilgililere yayınları inceleme imkânı sağlanıyor. Çatalhöyük Araştırma Projesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların anlatımında üç boyutlu modellemeyle seçili buluntuların yeniden üretilmesinin yanı sıra kazı alanlarında girilemeyen noktalarının detaylarının incelendiği lazer tarama görüntüleri ilk kez sergileniyor. Ayrıca, sergide yer alan VR (sanal gerçeklik) yeniden canlandırması, ziyaretçileri bin yıllar öncesinde Çatalhöyük yerleşmesinde bir yolculuğa çıkarıyor.
FOTOĞRAF: JASON QUİNLAN
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