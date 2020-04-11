Afrika alarmda! Öncekinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin ilk istilanın 20 katı büyüklükte ikinci bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi…

Çekirge istilasına ile mücadele, koronavirüs önlemlerine rağmen devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, “Bu istila özellikle Etiyopya, Kenya ve Somali’yi daha önce görülmemiş biçimde gıda güvenliğini ve milyonlarca insan hayatını tehdit ediyor” açıklanmasında bulundu.

Mart ayındaki bol yağmurun çekirge sürülerini önümüzdeki aylarda artıracağı ve bu yeni sürülerin de Kenya’dan Güney Sudan ve Uganda’ya geçeceği düşünülüyor. Roma merkezli bir ajansın verdiği bilgilere göre, yeni nesil çekirgelerin ortaya çıktığı İran ve Yemen’de de durum oldukça endişe verici.

KORONAVİRÜS SALGINI BÖCEK İLAÇLARI STOĞUNU ERİTİYOR

Cyril Ferrand “Dünyadaki hava taşımacılığının azalması sebebiyle, en büyük sorunumuz şu an böcek ilaçlarının teslimatı. Bizim önceliğimiz hiçbir ülkenin ilaç stoklarının erimemesi, eğer bu gerçekleşirse kırsal kesimde yaşayanlar ve gıda güvenliği bizim kampanyamızın başarılı olma durumuna bağlı” dedi. FAO’nun yürüttüğü mücadele, birçok insanın hayatını ve gıda güvenliğini belirleyecek.

ÇEKİRGE İSTİLASI 20 KAT ARTACAK

FAO, çöl çekirgesi fon isteğini 153.2 milyon dolara çıkardı. Mart ayı yağmurlarının çöl çekirgesi popülasyonunu 20 kat artıracağı öngörülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptığı açıklamada “COVID-19’un Afrika’ya ulaşması dünyanın diğer ülkelerine göre daha yavaş oldu, ama enfeksiyon oranı katlanarak arttı ve yayılmaya devam ediyor” dedi. 7 Nisan itibarıyla kıtada 10 binden fazla vaka ve 500’den fazla ölüm olduğu bildirildi.

Kaynak: UN News, AP