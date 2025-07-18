TÜRKİYE İŞ BANKASI’NDAN LAODIKEIA VE TRIPOLIS KAZILARINA DESTEK

Türkiye İş Bankası, Denizli’deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Laodikeia ve önemli ticari yollardaki stratejik konumuyla tarihte önemli bir yerleşim yeri olan Tripolis antik kentlerindeki bilimsel kazı ve araştırma çalışmalarına destek veriyor.

Ülkemiz tarih açısından dünyanın en zengin coğrafyasında bulunuyor. Binlerce yıllık uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, insanlık tarihine ışık tutan sayısız arkeolojik zenginliği barındırıyor. Bu kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Türkiye İş Bankası da uzun yıllardır arkeolojik kazılara verdiği desteği sürdürüyor. Banka, son olarak Denizli’deki Laodikeia ve Tripolis antik kentlerinde yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarına 5 yıl boyunca sponsorluk sağlayacağını duyurdu.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, bu desteğin bankanın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olduğunu vurgularken, geçmişte Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Stratonikeia ve Kaman gibi önemli antik kentlerde yürütülen kazılara da katkı sağladıklarını hatırlattı.

“Şu ana kadar Gaziantep’te Zeugma Antik Kenti, Antalya’da Patara Antik Kenti, İzmir’de Teos Antik Kenti, Aydın’da Nysa Antik Kenti, Muğla’da Stratonikeia Antik Kenti ve Kırşehir-Kaman’daki kazı çalışmalarına katkıda bulunduk. Kazıların yapıldığı antik kentlerdeki gelişmeleri yakından izlerken, ülkemizin dünya mirasına sunduğu ve sunacağı katkıların zenginliğini her seferinde yeniden görüyoruz. Tripolis ve Laodikeia Antik Kentlerinde de Lidyalılar, Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar’ın binlerce yıllık izlerini görmek mümkün. Köklü bir geçmişin sessiz tanıkları olan ve tiyatrolardan agoralara, sütunlu caddelere birçok anıtsal yapıya ev sahipliği yapan bu kentlerde eminim ki önümüzdeki dönemde de arkeolojik mirasımıza dair pek çok yeni bilgi ortaya çıkacaktır.”

Sözen, Türkiye’nin kültürel zenginliğinin her kazıda bir kez daha ortaya çıktığını ve bu çalışmaların dünya mirasına sunulan değerli katkılar olduğunu ifade etti.

Laodikeia Antik Kenti’nin önemi

Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti, Roma döneminde ticaret, kültür ve din açısından önemli bir merkezdi. MÖ 3. yüzyılda Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kurulan kent, tekstil üretimi ve kaliteli yünleriyle tanınıyordu. İncil’de adı geçen yedi kiliseden birine ev sahipliği yapan Laodikeia, 2013’te UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne alındı. Yaklaşık 8 kilometrekarelik bir alana yayılan kentte yapılan kazılar, MÖ 5500’den MS 7. yüzyıldaki büyük depreme kadar kesintisiz bir yerleşimi ortaya koyuyor.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikeia’nın sadece mimari değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik tarih açısından da son derece önemli olduğunu belirtiyor. Kentte antik tiyatrolar, hamamlar, caddeler, çeşmeler, kiliseler ve agoralar gibi birçok yapının ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şimşek, 2016 yılında Laodikeia Kilisesi’nde yapılan titiz restorasyon sayesinde Avrupa Birliği’nin EuropaNostra ödülünü aldıklarını hatırlattı. Bu katkılarla birlikte, Türkiye İş Bankası’nın desteği hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Celal Şimşek, “Bugüne kadar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kazıların yürütücüsü olarak Pamukkale Üniversitesi olmak üzere pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun desteğini aldık. Bu yıl itibarıyla 5 yıllık bir program dahilinde Türkiye İş Bankası’nın kazılarımıza sponsor olmasından büyük mutluluk duyduk. Bu desteğin prestij açısından da kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Tripolis Antik Kenti

Tripolis Antik Kenti ise Denizli’nin Buldan ilçesi sınırlarında, Lydia, Phrygia ve Karia bölgelerinin kesişiminde yer alıyor. Yaklaşık 2 kilometrekarelik alana yayılan bu antik kent, Çürüksu Vadisi’nin kuzeybatı ucundaki stratejik konumu sayesinde antik çağda önemli bir ticaret merkeziydi. Helenistik dönemde Apollonia adıyla kurulan kent, Roma döneminde Marcus Antonius’un onuruna Antoniopolis, daha sonra ise Tripolis adını aldı.

Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, kentte MÖ 5500’lerden 1920’lere kadar farklı dönemlere ait yerleşim izlerine rastlandığını, özellikle Roma döneminde 20-25 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Kentin yamaç yapısı nedeniyle erozyon toprağı altında kalan yapılar, kazılarla büyük ölçüde sağlam şekilde gün yüzüne çıkarılabiliyor. Tripolis’te zeytin yetiştiriciliği de önemli bir ekonomik faaliyet olmuş; Roma dönemine ait kalıntılarda bu alandaki gelişmişliğe dair net veriler elde edilmiş durumda.

Geleceğe Miras projesine dahil edilmesi ve ören yeri statüsü almasının ardından Tripolis’in ziyaretçilerinin de giderek artacağını vurgulayan Prof. Dr. Duman, “2025 itibarıyla Türkiye İş Bankası da Tripolis’in önemli destekçilerinden biri oldu. Banka, 5 yıl boyunca Tripolis kazılarına destek verecek” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın bu iki önemli arkeolojik alan için başlattığı 5 yıllık destek programı, Anadolu’nun kadim kültürel mirasının korunması ve bilimsel araştırmalarla derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Laodikeia ve Tripolis gibi geçmişin sessiz tanıkları, bu sayede hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere açılarak Türkiye’nin kültür turizmine de katkı sağlamaya devam edecek.

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