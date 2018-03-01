Su için yürüyoruz
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Su için yürüyoruz

Atlas ve WILO, su kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkat çekmek için 11 Mart 2018 günü Çatalca Binkılıç’ta “Su İçin Yürüyoruz” etkinliğini düzenliyor.

Atlas ve WILO ekipleriyle 30 Atlas okurunun katılacağı etkinlik İstanbul’da, Çatalca’da Binkılıç Deresi çevresinde gerçekleşiyor. Yürüyüşçüler, 11 Mart 2018 Pazar günü rehber eşliğinde yörenin doğa değerlerini ve su varlığı açısından taşıdığı önemi keşfediyor.

Atlas ve WILO Pompa Sistemleri “Su İçin Yürüyoruz” etkinliğiyle tüm dünyayı etkileyen susuzluk tehdidine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünyada suya ulaşmak giderek zorlaşıyor ve ülkelerin geç̧ olmadan doğaya saygılı ve kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını hedefleyen yaşam biçimlerine geçmesi gerekiyor. “Su İçin Yürüyoruz” etkinliğine başvurmak için ad, soyad, yaş, katılımcı sayısı, iletişim bilgilerinin belirtilmesi gerekiyor.

Bilgi ve katılım için:

suicinyuruyoruz@doganburda.com

 

Istranca Dağları’ndaki vadilere girenler kısa süre içinde kendilerini farklı bir dünyada buluyor. Dereleri besleyen  küçük çavlanlar ve içinde rahatlıkla yüzülecek göletler Binkılıç Vadisi’nde yapacağımız bu yürüyüş güzergâhının sürprizleri arasında…

Bu kez “Büyük Dere” olarak adlandırılan akarsuyu izleyerek, doğduğu kaynağa kadar yürüyeceğiz. Su bazen önümüzü kesecek. Bir yolunu bulup geçeceğiz. Bazen taşlara basarak bazen derede ıslanarak. Sonra küçük çavlanlar çıkacak karşımıza, suyun gücü artacak. Bazen bu çavlanların kenarından, bazen üstünden geçeceğiz. Küçük göletlerin kenarında oturup yaşam kaynağımız olan suyun sesini dinleyeceğiz.

Yaklaşık 8 kilometre sürecek yürüyüşümüzün sonunda ise bir kale bekliyor olacak bizi. Buradan da Istranca ormanlarına yukarıdan  bakacağız…

 

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