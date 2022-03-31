SHARM EL SHEİKH KIZILDENİZ’DEKİ RENKLİ CENNET

Hayatınızda hiç dalış yaptınız mı bilmiyorum ben defalarca denedim ve her seferinde hayranlığım artarak çıktım suyun üzerine. Göz kamaştıran bir dünya var aşağıda. Her şeyi unutup sadece renklere ve su altındaki yaşamın sakinliğine odaklanıyorsunuz.

En son Kızıldeniz’de dalmıştım. Tarifsiz bir güzellik… Keşke suyun üstünde de altındaki uyum olsa diye düşünüyor insan. Farklılıkların bir arada ahenkle yaşadığı, rengarenk bir dünya ile tanışıyorsunuz.

Dünyada dalışın gözdesi ise Kızıldeniz. Hatta “dalgıçların haccı” diye tanımlanıyor. Afrika ile Asya arasında yer alan ve Hint Okyanusu’na bağlanan Kızıldeniz’e farklı ülkelerden dalabilirsiniz ama en çok tercih edilen Mısır. Ben de orada denemiştim.

1.07 Milyar Renkle ASUS OLED En Renkli Cennetleri Bile Daha Canlı Gösteriyor

Kızıldeniz’de beni bu kadar büyüleyen bir diğer şey ise renklerdi. Ben renklere hayranım.

Favori renklerim arasında turuncu, mavi ve kırmızı var. Renk aşkımın buluştuğu yeni şeyleri keşfetmeye bayılıyorum. En son keşfim ASUS OLED ekranlı dizüstü bilgisayar oldu. Biliyorsunuz nadiren ürün öneririm, onlar da gerçekten farkına inandıklarım olur. Öğrendim ki ASUS OLED paneller, 1.07 milyara kadar renk barındırıyormuş. Yani neden o kadar canlı ve gerçekçi olduğunu anladım.

ASUS OLED vesilesiyle Kızıldeniz’in renkli dünyası, özellikle de Kızıldeniz’deki Sharm el Sheikh’i tekrar anımsadım ve bu renkli cenneti de sizlere renkli detaylarıyla bir parça yaşatmak istedim.

Seyahatlerimde her zaman bana eşlik eden ASUS’un Vivobook Pro 14 OLED K3400 modeli. Gerçeğe yakın canlı renkleri sayesinde, her seferinde fotoğrafı çektiğim ana dönüyorum. PANTONE onaylı geniş bir renk gamına sahip. Ve diğer panellere kıyasla 1,3 kat daha fazla algılanan parlaklığa. Çalışma ortamıma göre parlaklığını ayarlayabilmem ayrıca konfor sağlıyor. Güneşli havada ya da aşırı aydınlık ortamlarda bile kullanımı çok rahat. VESA DisplayHDR ™ True Black 500 sertifikasına sahip olması da başka bir ayrıcalığı. Daha önce hiç görmediğim kadar derin siyahlara şahit oluyorum. “Gerçek siyah budur” dedirtiyor. Ekran tepki süresi ise şaşırtacak kadar hızlı; sadece 0,2 ms. Piksellerin oldukça hızlı bir biçimde renk değiştirmesiyle görüntü akışı ve değişkenliğinde de maksimum netliğe şahit oluyorum. Göz sağlığını koruması da bir diğer artısı. OLED ekran karşısında saatler geçirsem de gözlerimin daha az yorulduğunu hissediyorum. Çünkü OLED, yüzde 70 daha az mavi ışık yansıtıyor. Bu da benim için daha fazla verim anlamına geliyor. K3400 dizüstü bilgisayarım Yeni Windows 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Bu da en az 4GB RAM, en az 64GB boş disk alanı gibi avantajlar sunuyor. Böylelikle Kızıldeniz’in ve hayran olduğum başka coğrafyaların renkli dünyasına daha fazla yer açıyorum.

1967’deki Mısır-İsrail savaşı esnasında, İsrailliler tarafından askeri amaçlarla kurulan ve 1980’lerde birbiri ardına açılan otellerle turizmin hizmetine soyunan Sharm el Sheikh, İstanbul’dan sadece iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde. Arapça “Şeyhin Koyu” anlamına gelen bu yerleşim dalgıçlardan, çöl macerası sevenlere kadar her türlü turistin ihtiyacına cevap veren ve güneşin 12 ay boyunca cömertliğini esirgemediği bir cennet.

Sharm el Sheikh’den bahsetmeden önce bulunduğu bölge hakkında bilgi vermem lazım. Adını muhtemelen eski bir Ay Tanrısı olan Sin’den alan Sina Yarımadası, Hz. Musa’ya “On Emir”in indirildiği ve Mısır’dan atılan Musevilerin İsrail’e giderken geçtikleri yer. Bizim gündemimize Mısır ile İsrail arasındaki savaş dolayısıyla giren yarımada Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alıyor. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesinden sonra 1956 yılında İsrail ordusu Sina’da almıştı soluğu. 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in eline geçen yarımada, 1978’deki Camp David Anlaşması’ndan sonra Mısır’da kaldı.

Kahire’ye 488 km. uzaklıkta bulunan ve deniz suyu sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği Sharm el Sheikh, Four Seasons’tan Sheraton’a, Rixos’tan Intercontinental’e kadar dünyanın bütün ünlü otellerinin yan yana sıralandığı özel olarak yaratılmış bir turizm merkezi.

Dünyada dalınacak en güzel yer

Mısırlılara göre, bu bölgede bulunan Ras Mohammed (Muhammed Burnu) Milli Parkı, Avustralya’daki Büyük Mercan Kayalıkları’ndan sonra dünyadaki dalınacak en güzel yer. 200 civarında mercan türü, 1.000’in üzerinde balık çeşidi parkı cazip hale getiriyor. Deniz öyle temiz ki, su pırıl pırıl, adeta bir akvaryuma dalmış gibi hissediyor insan kendini. Halkın kısaca Sharm dediği bu turizm merkezinde şnorkelle bile denizin altındaki bu zenginliklerin tadını çıkartabilirsiniz. Bir de alt yüzeyi cam olduğu için Glass (Bottom) Boat dedikleri tekneler var. Tekneler değişik yerlere götürüyorlar misafirleri. Tiran Adası’nın karşısındaki Laguna ve bir gemi batığının bulunduğu Gordon mercan kayalıkları popüler olan yerlerden. Dikkat etmeniz gerekense zehirli balıklar. Özellikle Scorpion Devil, Stone ve Lion balıklarından uzak durmak lazım.

Çölde safari ise yapabileceğiniz bir başka etkinlik. Quad veya ATV dedikleri dört teker çekişli motosikletlere tek ya da çift kişi binebiliyorsunuz. Gideceğiniz yollar çok tozlu olduğu için tavsiyem, eşarp ya da şapka takmanız ve eldiven kullanmanız. Çölün uçsuz bucaksızlığı, Bedeviler, develer insana 1001 Gece Masalları’nı anımsatıyor. Sina Yarımadası’nda yaklaşık seksen bin civarında bir nüfusa sahip olan Bedevilerin sayısı da turizmin gelişmesiyle beraber hızla azalıyor. Yarımada’nın sualtı kaynakları zengin olan yerlerinde vahalar bulunuyor. Su kanalları aracılığıyla tarım da yapılan bu vahalardan en büyüğü ise otuz bin palmiye ağacının bulunduğu Feiran Vahası. Sharm’a 227 km mesafedeki Azize Katerina Manastırı dünyada faaliyetini hala devam ettiren en eski manastır unvanına sahip. İstanbul’daki Aya Sofya’yı da yaptıran İmparator İostinianos’un eseri olan yapıda inanılmaz bir ikon ve el yazma eserler koleksiyonu var. Bu bölgede bulunan, Mısır’ın 2.642 metrelik en yüksek dağı da bu azizeden almış adını. Bu arada çöl ikliminin hakim olduğu Sharm’da gündüz ile gece arasında ciddi ısı farkları olabileceğini unutmamak lazım, valizinizi bunu göz önünde bulundurarak hazırlayın.

Saffet Emre Tonguç

Daha fazlası için: https://www.asus.com/tr/content/Laptop-OLED/

Bu bir ilandır.