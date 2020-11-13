Sağlık için yürüyelim

Modern dünya bizi sürekli otomobilimize atlayıp veya asansöre binip en küçük mesafelerde bile mekanik motor gücünü kullanarak hareket etmekten imtina etmeye teşvik etse de, size ilginç bir haberimiz var, yürümekten kaçındığımız sürece daha hızlı yaşlanıp hayat kalitemizi hızla düşürüyoruz.

Yürümek sağlığın e önemli dostu. Dünyanın bir numaralı belası haline gelen obeziteye ve beraberinde yaşadığımız kalp dama problemlerine karşı günlük yürüyüşler büyük önem taşıyor. Ayrıca, 40 ve 50 yaşlarla beraber, bacaklarımızdaki kas kütlesi giderek eriyor ve 10-20 sene içinde bastonsuz, desteksiz ayakta duramayacak, bakıma muhtaç insanlara dönüşüyoruz.

Çok ironik bir şekilde, modern dünya bizi bu sona hızla ulaşmamız için teşvik ediyor. İki sokak öteye gitmek için bile otomobil kullanıyoruz, apartmanlarda merdiven görünce kaçacak delik arıyor, bacaklarımız yorulmasın diye asansör sırası beklemek için onlarca dakika sıra bekleyebiliyoruz.

Günlük rutin haline dönüşen bu hatalarımız da vücudumuzdan kas eksilmesini hızlandırıyor.

Bacak baldır bölgemizde yer alan kas kütlesi, insanın en büyük kas kütlesini oluşturuyor. Bu kasları hareket ettirmek için harcadığımız enerji, vücudun diğer kaslarını hareket ettirmek için gereken enerjiden kat kat fazla. Dolayısıyla, bir adım atmak için harcadığımız enerji, vücudumuzun diğer kaslarını çalıştırmak için harcadığımız enerjiden çok daha fazla. Bu da kilo vermek, yağ yakmak, fit kalmak için hareket ederken bize önemli bir avantaj kazandırıyor. Vücudumuzda yağ birikimini engelledikçe de daha sağlıklı bir hayat sürmek mümkün oluyor.

Diyabet ve obezite gibi sağlık risklerine karşı büyük önem taşıyan yürüyüşler, psikolojimizi güçlü tutmak için de çok değerli aktiviteler. Yürüyüş sırasında rahatlayan insan zihni, yeniden sağlıklı düşünebilmek için mola verme imkanı kazanıyor. Eğer önemli kararların eşiğindeyseniz, hayatınızda ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyorsanız, önemli yatırım kararları alacaksınız, uzun vadeli planlar yapıyorsanız, öncelikle uzun yürüyüşlerle zihninizi boşaltmanın ve plan yapmaya bu şekilde başlamanın olumlu etkileri olabileceğini de unutmamalısınız. Yanınıza alabileceğiniz küçük bir sırt çantası ile evinizin çevresinde kısa ve sakin yürüyüşlere çıkarak bu alışkanlığı edinmeye başlayabilirsiniz.

Ayak sağlığı da vücudun önemli bir parçası. Ağrıyan, acı çeken, biçimsiz ayakkabılar nedeniyle sağlığını kaybeden ayaklar hayatı kısa sürede kabusa dönüştürebiliyor. Herkesin hayatında belki bir dönem, “ayağına vuran ayakkabılar” nedeniyle zor bir dönem geçirdiği olmuştur. İnsanın yürüme kabiliyetini geçici de olsa önemli ölçüde kısıtlayan bu sıkıntılı durum, aynı zamanda yürümenin ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu anlamamıza da faydası olduğunu hatırlamak lazım.

Yürüyüş denildiğinde elbette ayakkabı konusu da çok önemli. Yanlış ayakkabılarla uzun yürüyüşler çıkmak ayak sağlığınız için pek hayırlı olmaz. Her spor dalı için farklı bir spor ayakkabısı bulunduğu gibi, yürümek için de özel tasarlanmış yürüyüş ayakkabısı modelleri arasından seçim yapmalısınız. Kış aylarına girmek üzereyken erkek ayakkabı modelleri ve kadın bot modelleri içinde inceleme yapmanızı tavsiye ederiz. Erkek ayakkabı modelleri, erkeğin ağırlığına, duruşuna, ayağını basış açısına göre farklı şekilde dizayn edilmişken, kadınların ayaklarındaki dinamik farklı olduğu için kadınlar için farklı tasarımlar kullanılır. Ayrıca her spor dalı için de farklı farklı ayakkabı tasarımları vardır. Dolayısıyla, yürümek için üretilmiş ayakkabılardan seçim yapmak çok önemlidir.

Bunun önemini şöyle bir örnekle anlatmak belki daha kolay olabilir. Futbol oynamak için üretilen ayakkabıların, yan daha yaygın bilinen ismiyle “kramponların” tabanlarında toprağı daha iyi kavraması için çivileri varken, topa daha sert ve isabetli vurabilmek için de ayakkabının ucu özel olarak sertleştirilmiştir. Aynı şekilde, dağcılıkla uğraşan sporcular için, kaya tırmanışlarında ayağı oyuğa sokan bir sporcuya alttan destek olması için kalın metal plakalar kullanılabilir. Böylece ayakkabının aşağı doğru kıvrılarak kaymasının önüne geçilmiş olur.

İşte yürüyüş ayakkabıları da, yürüyüşü daha sağlıklı kılacak teknolojilerle donanmıştır. Günlük spor ayakkabısı modellerinde de kullanılan bu teknolojiler, ayağın yere bastığında yerden alacağı tepkiyi emerek bacak ve ayak kemikleriyle eklemlerine daha az karşı kuvvet uygulanmasını sağlar. Yani ayak kemiklerini korur. Bunun önemini genç yaşta fark edemeyebilirsiniz ama ileri yaştaki bireylerin, dizlerine takılı koruma bantlarıyla sekerek yürüdüğüne sık şahit olabilirsiniz. Bu sorun çoğu zaman, yıllar içinde kemiklerini ve eklemlerini bu tepkilerden koruyamayan bireylerde gelişen menüsküs gibi sorunların sonucudur.

Kısacası, yürüyüş insanı sağlıklı tutar, doğru ayakkabı da insanın çok daha uzun yıllar boyunca, ayaklarının yürümeye devam etmesine destek olur. Bu küçük kuralı aklımızdan çıkarmadan yürüyelim ve uzun yıllar sağlıklı, dinç, fit bir hayat sürelim.