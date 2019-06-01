Kristal göl Salda
Atlas, haziran sayısında Burdur il sınırlarındaki Salda Gölü’ne gidiyor. Kristal rengi sahilleri, masmavi suları, yaban hayat açısından taşıdığı değerle Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Salda, özel fotoğraflarla Atlas sayfalarında.
Kayaç yapısıyla Mars toprağına en yakın, hatta akraba sayılıyor… En temiz… En derinlerinden biri… 45 kilometrekareye yayılmış ve 185 metre derinliğe sahip Salda Gölü için başka “en”ler de bulunabilir elbette… İçinde bir anda onlarca renk birbiriyle buluşup ayrışıyor. Son yıllarda tatilcilerin hücumuna uğrayan göl, doğa ve insan ilişkilerini de yeniden tartıştırıyor…
Atlas yazarı Tevfik Taş, gölü şöyle anlatıyor:
Camgöbeği nar çiçeği rengini çerçeveliyor. Gölde renkleniyor gece göğü vişne çürüğü, mercan rengi… Su yeşili kuşatıyor onları; dolunay lila… Ay ışığı bitimsizcesine bir şafak veriyor göle… Bilim insanlarının Salda’yı Mars’ın toprağıyla kıyaslamaları geliyor aklıma. Kalubelaya, yani ilksel yaşam formlarına ve çevre koşullarına ilişkin inceleme yapanların bir kısmı “denetleyici aktör” dedikleri jeobiyolojik faktörleri anlama çabasını, yalnızca Yerküre’deki yaşamla sınırlamıyor. Bizi Yerküre’nin ötesine, evrenin başka köşelerine bakmaya da davet ediyor: M. J Russell, J. K Ingham, V Zedef, Maktav, F Sunar, A. J Hall ve A. E Fallick, tam yirmi yıl önce Salda ve Mars kayaç yapısını incelemeye başlamış. Bizim “lüle taşı” dediğimiz beyazlığın ötesinde Salda’nın yapısıyla, Mars’ın kabuk yapısının benzerliklerinden yola çıkarak, şimdilerde o çok yapılan “Mars’ta hayat var mı?” tartışmasını da bir başka aşamaya taşıyorlar: “Buradaki hidromanyezit içerikli stromatolitlerin Mars’taki karbonat içerikli kayaçlarla benzerlik sergiliyor… Dahası bunu bu açıklıkta dünyanın pek az yerinde izleyebiliyoruz” diyorlar.
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