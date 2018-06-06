Bilinmeyen İstanbul
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Bilinmeyen İstanbul

Atlas’ın haziran sayısının dosya konularından biri İstanbul’da son yıllardaki arkeolojik keşifleri ve şehir hakkında bildiklerimizi nasıl değiştirdiklerini anlatıyor. Neolitik devrin insanları ve yapıları…  Roma, Bizans ve Osmanlı’dan kalan limanlar, gemiler, mahalleler… Marmaray ve Metro gibi yeni ulaşım projeleri kapsamında Yenikapı, Şehzadebaşı ve Sirkeci ile tarihi dokuya sahip Üsküdar’daki arkeolojik kazılar, kentin tarihine de yeniden bakmayı sağladı. Arkeolog Zeynep Kızıltan, İstanbul arkeolojisinin son beş yılını Atlas için değerlendirdi.

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