Frig Vadileri Bisiklet Turu
Frig Vadileri Bisiklet Turu, 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Frig Vadisi, dünyada bir eşi daha olmayan kaya anıtlarının bulunduğu, 3 bin yıllık geçmişe sahip özel bir yöre. Katılımcılar, doğa ve arkeoloji varlıklarını takip eden zorlu rotayı üç gece kamp kurarak tamamladı. Bisiklet turu, katılımcıların Demirli Köyü Kamp Alanı’na gelmesiyle başladı. Köy yolları ve patikalarda pedal basan bisikletçiler Bayramaliler, Ayazini, Avdalaz Kalesi, Molalar Köyü, Üçlerkaya, Emre Gölü gibi noktalardan geçti, bir yandan da Frig uygarlığının izini sürdü. Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinliğin destekçileri Afyonkarahisar Valiliği, @visit.afyon, İhsaniye Kaymakamlığı, NG Hotels Afyon, Avşar Maden Suyu ve Karamehmet Marble.
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