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“Karahayıt Kabartması bulunsun” çağrısı

Yazar Meltem
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Denizli’de Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde yer alan Karahayıt Kabartması defineciler tarafından 2007 yılında çalındı. Roma dönemine ait Karahayıt Kabartması’nda Efes Artemiz Kült Heykeli, Apollon Kitharodos ve Dianysos tokalaşması yer alıyordu.

Roma dönemine ait Karahayıt Kabartması defineciler tarafından çalındı. Karahayıt Kabartması,  Denizli’deki Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde yer alıyordu.

60 cm yükseklik ve 97 cm genişliğe sahip kabartma figürün çalındığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü Denizli Müze Müdürlüğü tarafından belgelenmiş ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanmıştı.

Karahayıt Kabartması üzerinde üç figür yer alıyordu. Sağda Efes Artemis Kült Heykeli, Solunda Apollon Kitharodos ve Dianysos Tokalaşması betimleniyordu. Yüzeysel olarak işlenen kabartma figürlerinin yüz, elbise ve tokalaşan elleri aşınmış durumda olarak belgelenmişti.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Celal Şimşek, çalınan Karahayıt Kabartması hakkında  twitter hesabından bir paylaşım yaptı.  Şimşek,  2007 yılında kaybolan ancak halen bulunamayan kabartmayı hatırlatmak amacıyla konuyu gündeme getirdi ve şöyle yazdı:

“Bugün çok üzüldüm Karahayıt-Hierapolis su yolu üzerinde yer alan bu kabartma maalesef çalınmış. Tek yayın benim yazdığım. İnşallah bulunur.”

"Karahayıt Kabartması bulunsun" çağrısı | Atlas | Gündem

Fotoğraf: Prof. Dr. Celal Şimşek

Fotoğraflar: Kültür ve Miras Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Celal Şimşek

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