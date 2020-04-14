Çernobil yangını devam ediyor! NASA’nın uydusu yangını görüntüledi

Çernobil yangını günlerdir devam ediyor. Ukrayna’nın kuzeyince süren yangın Çernobil nükleer santraline yakın mesafedeki bir alana da sıçradı.

3 Nisan’da başlayıp ormanlık bölgelere yayılan yangınla ilgili 27 yaşındaki bir erkek yangını kasten başlatmakla suçlandı ve tutuklandı.

Greenpeace Rusya, Pazartesi günü yangının fabrikadan yalnızca bir kilometre uzakta olduğunu belirtmişti. Bölgede yangınlar yaygın olsa da Greenpeace bunun on yıldır yaşanan en kötü yangın olduğunu aktarıyor. Ukraynalı yetkiler, yangının terk edilmiş Çernobil nükleer santralini tehdit ettiğini belirtiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky durumu “dikkatle izlediklerini” belirtti ve “cesaretleri” içi acil servislere teşekkürlerini iletti.

1986’da Çernobil nükleer santrali, Avrupa’yı ve Türkiye’yi de etkileyen radyoaktif serpinti felaketine neden olmuştu.

Çernobil ve yakınındaki Pripyat kasabası, son yıllarda çokça turist çekiyor fakat Çernobil nükleer santrali felaketi yaşandığından bu zamana terk edilmiş durumda.

Ukraynalı yetkiler Salı günü yaptıkları açıklamada, yüzlerce acil durum çalışanının alevleri söndürmek için uçaklar ve helikopterler kullandıklarını, Çernobil nükleer santralinin etrafındaki ormanlık bölgelere sızan yangının söndürüldüğünü belirttiler. Çevre aktivistleri ise Pazartesi günü 1986’da dünyanın en kötü nükleer felaketinin yaşandığı santralin yakınında bulunan yangının radyasyon riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulundular.

Facebook’ta yazan Çernobil tur operatörü Yaroslav Yemelianenko, yangının “tüm Çernobil bölgesinde en yüksek derecede aktif radyasyon atığının bulunduğu” Pripyat şehrine iki kilometre uzaklıktaki mesafeye ulaştığını yazmış ve durumun kritik olduğunu belirtmişti.

Ancak Ukraynalı yetkiler Salı günü yaptıkları açıklamada radyasyon seviyelerinin genel olarak normal sınırlar içinde kaldığını ve ek önlemin gerekmediğini belirttiler.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Açık ateş yok. Ancak orman zeminde hafif bir için için yanma mevcut” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, konuyla ilgili şeffaflık sözü verdi, “Toplum gerçeği bilmeli ve güvende olmalı” dedi ve Salı günü ilerleye saatlerde acil servis başkanı ile görüşeceğini belirtti.

NASA, ÇERNOBİL YANGININI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

NASA’nın Aqua uydusu, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde bölgedeki aktif yangınları ve dev dumanları gösteren görüntüler yakaladı. Paylaşılan görüntüler endişe verici bir resim çiziyor. Orman yangınları yeterince kötü fakat bölgedeki yangınlar üzerine yapılan bir araştırma, dumanın bölge sınırlarının çok ötesine radyoaktif parçacıkları taşıyabildiği bulgusuna ulaştı.

Kaynaklar: bbc, cnet, reuters