Büyük buluşma 20 Nisan’da
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Büyük buluşma 20 Nisan’da

ELLE ve Ekonomist dergileri, Birleşmiş Markalar Derneği’yle birlikte 20 Nisan 2018 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde 2 bin kadın yöneticiyle bir araya gelerek “Perakendede Kadının Gücü”nü vurgulayacak. En fazla kadın istihdam eden meslek grupları arasında ilk sırada yer alan pe­rakende sektörü, “Pe­rakendede Kadının Gücü” etkinliğiyle en­düstride kadınların yarattığı değere dikkat çekmeyi hedefliyor. Kadın CEO’lar, yöne­tim kurulu başkanlarıyla kadın dernekleri­nin başkanlarının yer alacağı ve Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “Peraken­dede Kadının Gücü” etkinliğine Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Gü­venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sa­yan Kaya da katılacak. Etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapacak.

“Perakendede Kadının Gücü” etkin­liğinde “Biz Daha İyi Yaparız”, “Her Yer­de Biz Varız”, “Perakendenin Yükü Biz­de” ve “Yüzde 100 Kadın” başlıkları altında dört oturum düzenlenecek. Oturumlara Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yıl­maz, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üye­si Zeynep Doğan, Vakko CEO’su Jaklin Gü­ner ve Fiba Perakende Grup Başkanı Oya Sener’in de aralarında bulunduğu Türki­ye perakende sektörüne yön veren kadın­lar konuşmacı olarak katılacaklar.

Oturumlar arasında katılımcı ve da­vetliler, ELLE dergisinin düzenlediği “19 Yıla 29 Moda Fotoğrafı” başlıklı, beş ka­dın moda fotoğrafçısının imza attığı ser­giyi de gezebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle Ekonomist ve ELLE dergi­lerinin de imza attığı etkinlik, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.00-16.00 arasın­da Haliç Kongre Merkezi’nde ger­çekleşecek.

20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.00- 16.00 arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Perakendede Kadının Gücü” organizasyonunun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, BMD Başkanı Sinan Öncel ve Perakendede Kadının Gücü Etkinlik Lideri Suzan Toplusoy yapacak.

 

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Büyük buluşma 20 Nisan’da
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