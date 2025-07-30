BURSA: RENKLİ BAHÇE 

Pembe ya da beyaz çiçek açmış ağaçlar ve altlarındaki yeşil örtüyü süsleyen sarı çiçekler… Bahçecilik kültürüyle de adından söz ettiren Bursa’nın Kestel Ovası’ndaki şeftali ve armut bahçeleri bahar aylarında şiirsel bir renklilik kazanıyor.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN

Nisan yağmurunda pembe bir bulutun içinden geçiyorum, şu köşeyi dönünce beyaz ve sonra yine pembe… Ağaçların altına serili zümrüt yeşili otların arasında sapsarı çiçekler açmış. Üzerinde ebabil kuşları çığlık atarak dönüyor. Bu masalsı manzaranın baş aktörleri, Bursa’nın şeftali ve armut bahçeleri. “Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler neresi?” diye klasik bir soru sorulsa, bana göre “baharda Bursa bahçeleri” listenin ilk sıralarında yer alır. Ben de uzun yıllardır bu masalın peşinden koşuyor, farklı yönlerini ve katmanlarını belgelemeye çalışıyorum.

Eşsiz peyzaj ve özgün kültürüyle bahçecilik söz konusu olunca Anadolu’da defalarca uğrayıp çalışma yaptığım Denizli’den Isparta’ya, Niğde’den Amasya’ya veya Malatya’ya nice yöreyi anmadan geçemem. Ne var ki Kestel Ovası’na ve Uludağ eteklerinin engebeli coğrafyasına yayılan Bursa ili, kendine özgü unutulmaz renk paletiyle bambaşka bir konuma sahip. Bursa, tarihi kent dokusu ve sanayi bölgelerinin yanı sıra geniş tarım alanları ve kadim bahçecilik kültürüyle de anılır. Bu ögeler Bursa’nın kırsal çevresinde iç içe geçerek hem görsel hem yaşantısal örüntüler oluşturur. Öyle ki kente özellikle doğu veya kuzey yönlerden yaklaşırsanız yol boyunca bunu hemen hissedersiniz.

Gürsu ilçesi, Bursa’nın Kestel Ovası’nda bahçeciliğin kalbi. Eskiden Susığırlık ismiyle anılan, kısmen bataklık özelliği gösteren 20 bin hektar genişliğindeki bölge, 1940’larda inşa edilen drenaj kanallarıyla tarıma uygun hale getirildi ve günümüzdeki görünümünü aldı. Ancak bu önemli alanı batı ve güneyden büyük sanayi tesisleri ve kentleşme baskısı kuşatıyor. Bursa’nın mevcut çevre otoyolunun yanı sıra yapımı devam eden yüksek hızlı tren güzergâhı da ovadan geçiyor. Sabah saatlerinde ana caddesini adımladığım Gürsu, yakın zamana dek mütevazı tarım ilçesi görünümdeyken, şimdi Bursa’da metropol alan sınırları içinde; tek katlı evler apartmanlara dönüşürken yakın mesafedeki sanayi bölgeleri nüfusun ve trafik yoğunluğunun artmasına neden oluyor.

Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez’e ilk olarak 10-15 yılda şeftali bahçelerinin oransal olarak azalıp yerini armuda bırakmasının nedenlerini soruyorum. “Şeftalinin bakımı zahmetli ve kârlılığı düşük kaldığı için çiftçiler zamanla yaşlanıp ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçları söküp yerine daha sorunsuz armut fide dikimi yapıyor” diyor. Laf, en sıkıntılı konulardan biri olan don olayına geldiğinde üreticinin böyle günlerde pulverizatörleri (bir su tankına bağlı pervaneli püskürtücü) çalıştırıp hava sirkülasyonu yaparak zemine çökmüş soğuk hava ile biraz üstteki daha ılık havanın karışmasını sağladığı anlatıyor. Yine de üreticiler aşırı soğuklarda çaresiz kalıyor.

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