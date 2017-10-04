Bolvadin manzarası
Gündem

Bolvadin manzarası

Yoğun sazlıkların örtüp gizlediği Eber Gölü, ufku kaplayan Emir Dağları, peribacaları, ormanlar, kuş seslerinin doldurduğu çayırlar… Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin, küçük bir alana büyük bir coğrafi çeşitlilik sığdıran renkli bir ilçe. Atlas, ekim sayısında Barış Koca’nın yazı ve fotoğraflarıyla Bolvadin’in etkileyici doğasına yer veriyor. Koca, Bolvadin’in önemli doğa varlıklarından Eber Gölü’nü şöyle anlatıyor:
“Güneş doğmadan önce Eber Gölü’ne doğru yola çıktım. Göle ulaştığımda kıyıların yoğun olarak sazlık ve çalılarla kaplı olduğunu gördüm. Açık bir kıyı şeridi yok denecek kadar azdı. Sazlıklar o kadar yoğundu ki neredeyse su yüzeyini de kaplıyor, gölün daha çok ormanlık bir alan gibi görünmesine neden oluyordu. Köylüler iç kısımlardaki sazlıklara ulaşabilmek için çok sayıda kanal açmıştı. Dar ve uzun kayıklarıyla bu kanallarda rahatça ilerleyebiliyor ve kamış topluyorlardı. Bu arada kuşların, kaçak avcılık baskısından olsa gerek, daha güvenli olduğunu düşündükleri iç kısımları tercih ettiklerini öğrendim. Arazide sığır balıkçılı, kızıl sırtlı örümcekkuşu, sarı kuyruksallayan, ak kuyruksallayan, kuyrukkakan, büyük kız kuşu, akbalıkçıl, pelikan gibi türleri bir arada görebildim. Gün sonlanmak üzereydi. Kuşları izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştım yine. Kızıla çalan son ışıkları seyrederken bir bataklık kırlangıcıyla bu anı paylaşmak günün son hoşluğuydu benim için…”

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Bolvadin manzarası
Gündem

Bolvadin manzarası

Yoğun sazlıkların örtüp gizlediği Eber Gölü, ufku kaplayan Emir Dağları, peribacaları, ormanlar, kuş seslerinin doldurduğu çayırlar… Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin, küçük …

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