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Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi

Yazar Özge Çolak
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İçindekiler
      1. İSTANBUL MODERN’DEN ÖZEL FOTOĞRAF SEÇKİSİ
      2. ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ SANAL TUR
      3. ORHAN PAMUK’UN 3D SANAL SERGİSİ “BALKON”

Atlas, sosyal izolasyon döneminde olduğumuz bu günlerde sizler için evlerinizde verimli ve keyifli vakit geçirmenizde yardımcı olabilecek önerilerde bulunuyor. Her gün farklı bir öneri bu sayfada olacak.

İSTANBUL MODERN’DEN ÖZEL FOTOĞRAF SEÇKİSİ

Yeni koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapalı olduğu dönemde İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor. Müze internet sitesini güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturuyor ve özel içerikler hazırlıyor.

İstanbul Modern, bu çerçevede zengin fotoğraf koleksiyonundan özel bir seçkiyi de sanatseverlere açtı. Seçkide geniş bir zaman aralığından, dünyanın farklı köşelerinden, farklı temalardan çok sayıda kare yer alıyor.

Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi | Atlas | Gündem

Fotokredi: Atilla Torunoğlu, Kara tahta, Saray/Ankara, 1962

Dikkat çekici fotoğraflardan biri de Atilla Torunoğlu’nun 1962’de Ankara’da kara tahta başındaki çocukları gösteren çalışması. Koleksiyonda ayrıca İzzet Keribar, Şemsi Güner, Yasin Akgül gibi Atlas okurlarının yakından tanıdığı isimlerin  çalışmaları da yer alıyor. 

Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi | Atlas | Gündemİstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı da 3D sanal turla keşfetmek mümkün. İzleyiciler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını yakalarken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor. Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen “Yüzyıllık Aşk” sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor. Ayrıca İstanbul Modern küratörleri tarafından yapıt ve sanatçı bilgilerinin aktarıldığı içerikler Haftanın Yapıtı başlığı altında YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle paylaşılıyor.

Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi | Atlas | Gündem

İstanbul Modern’in fotoğraf koleksiyonu için: https://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon/fotograf-koleksiyonu/36

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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ SANAL TUR

Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Paleolitik Çağ’dan başlayarak geniş bir zaman aralığından sayısız esere ev sahipliği yapıyor. İki tarihi binaya yayılan müzede yapılacak sanal tur, ziyaretçisini Anadolu tarihinde uzun yolculuğa çıkarıyor. 1997 yılında Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye’den bu ödülü kazanan ilk müze ve eşsiz koleksiyonuyla evrensel bir öneme sahip.

Müzenin koleksiyonunda yer alan eserlerin en ünlülerinden biri, Çatalhöyük’te bulunan ve tanrıça kültüyle ilişkili sayılan oturan kadın heykelciği. Pişmiş topraktan İÖ 5750 dolayında yapılan, iki leoparın arasında oturan kadın figürini tarım ve doğurganlıkla ilişkilendiriliyor. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezmek için: https://www.360tr.com/embed/33c1a22ee

Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi | Atlas | Gündem

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ORHAN PAMUK’UN 3D SANAL SERGİSİ “BALKON”

Evlerimizde mahsur kaldığımız korona günlerinde, çağrımız üzerine pek çok Atlas okuru bize pencere ve balkonlarından gördükleri manzaraların video ve fotoğraflarını göndermeye başladı. Balkon, bugünlerde bizi dış dünyayla buluşturan en önemli mekân. Bu da akla, yazar Orhan Pamuk’un balkon fotoğrafları serisini getiriyor.

Atlas öneriyor: İstanbul Modern’den özel fotoğraf seçkisi | Atlas | GündemSergi bitse de, Pamuk’un telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 600’den fazla fotoğrafı, üç boyutlu sanal sergide ve “Balkon” kitabında görülebilir.

Yapmanız gereken tek şey, linke tıklamak: https://my.matterport.com/show/?m=GzfSTG4XdML

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