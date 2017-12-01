Karçal Dağları: Sonbahar senfonisi
Atlas fotoğrafçısı Turgut Tarhan, en güzel sonbahar manzaralarını görüntülemek için Artvin il sınırlarındaki Karçal Dağları’ndaydı. Doğu Karadeniz’in ılıman ikliminden ötürü karışık ormanların en iyi örneklerini barındıran Karçal Dağları, biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli bölgeleri arasında sayılıyor. Turgut Tarhan, Atlas’ın aralık sayısında boy gösteren bu benzersiz coğrafyayı şöyle anlatıyor:
“Gözlerinizi kapatıp alabildiğine renkli bir kumaş düşünün, aynı zamanda bir o kadar da buruşuk, kırışık olsun. Karçal Dağları’nın sonbahardaki halini ifade etmek için daha iyi bir benzetme bulamıyorum… Karçal Dağları yakın tarihlere kadar ulaşımın güçlükle sağlandığı, bugün bile Gorgit Yaylası gibi yalnızca yürüyerek gidilebilen yerleşimlerin bulunduğu, kar ve çığ nedeniyle aylarca geçit vermeyen, kısa mesafede deniz seviyesine yakın rakımdan 3 bin metrenin üzerine çıkan el değmemiş yamaçlarıyla önemli bir flora ve fauna bölgesi. Barındırdığı doğal yaşlı ormanlar, buradaki yüksek endemizm oranı ve yaban hayatı nedeniyle Macahel yöresinde üç farklı biyosfer alanı ilan edilmiş. Dağın batı ve doğu yamaçlarındaki bitki örtüsünün hayli farklı olduğunu söyleyebilirim. Batı yüzü, denize yakınlığı nedeniyle daha fazla yağışlı ve sisli. Bunun sonucunda kayın, gürgen, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlarla birlikte yükseklere çıkıldıkça ladin ağırlıklı bir doku hakim oluyor. Doğu yüzünde ise yine aynı grup görülmekle birlikte, özellikle Berta Çayı vadisinde meşe ve bazı Akdeniz bitkileri, yükseklerde ise akçaağaç, titrekkavak, huş ve sarıçamın varlığı çeşitliliğe katkıda bulunuyor.”
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