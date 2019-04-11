Arkeolojinin büyük kaybı
Bilim dünyası, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ç. Nur Balkan Atlı’yı 10 Nisan sabahı kaybetti. Atlı’nın cenazesi 12 Nisan 2019 cuma günü Antalya’da H. Mehmet Çiçek Camii’nde öğlen vakti kaldırılarak Uncalı Mezarlığı’nda defnedilecek. Aydın’da 1953 yılında doğan Prof. Dr. Balkan Atlı orta öğretimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra, kısa bir süre için İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda öğrenci olarak bulundu. Hemen ardından lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Fransa Sorbonne Üniversitesi’nde Prof. Dr. J. L. Huot ve Prof. Dr. J. Cauvin ile birlikte tamamlayıp yurda döndü ve akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda sürdürdü. Kendisi çok sayıda öğrencinin yetiştirilmesini üstlenmenin yanı sıra geliştirdiği uluslararası bağlantı ve ortak projelerle öğrencilerin en yetkin uzmanlarla birlikte çalışarak deneyim kazanmasına olanak sağladı. Yakındoğu Neolitik dönemi üzerine dünyanın sayılı uzmanlarından olan Prof. Dr. Balkan Atlı ülkemizde, Fransa ve Suriye’de çok sayıda kazıya ekip üyesi olarak katıldı. Prof. Dr. Balkan Atlı’nın Kaletepe kazıları ve Anadolu obsidyen yatakları üzerinde yaptığı çalışmalar öne çıkan araştırmaları arasında.
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