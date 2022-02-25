Okurlarımıza çağrı: SU İÇİN YÜRÜYORUZ!

Ormanları ve zengin su kaynaklarıyla dikkat çeken, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan İstanbuldere, 19 Mart 2022 tarihinde Su İçin Yürüyoruz etkinliğine ev sahipliği yapacak. Atlas ve Wilo Türkiye ekiplerinin yanı sıra Atlas okurları, Doç. Dr. Yıldırım Güngör rehberliğinde yörenin doğa değerlerini ve su varlığı açısından taşıdığı önemi hep birlikte tanıyacak. Küresel iklim değişikliği ve insan kaynaklı sorunlar nedeniyle gezegenin su varlığı üzerindeki tehdit giderek büyüyor. Günümüzde milyonlarca insan en yakın su kaynağına ulaşmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yaklaşan kuraklık sinyallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Su İçin Yürüyoruz etkinliğinde, kaynakların sürdürülebilir kullanımına da dikkat çekilecek. Günübirlik düzenlenecek doğa yürüyüşü için bölgeye ulaşım İstanbul’dan ücretsiz sağlanacak.

suicinyuruyoruz@doganburda.com

Sınırlı sayıda yürüyüşçünün yer alacağı Su İçin Yürüyoruz etkinliğine katılmak isteyen okurlarımız, 12 Mart 2022 tarihine kadar ad, soyad, yaş, katılımcı sayısı ve iletişim bilgilerini şu e-posta adresine gönderebilir: suicinyuruyoruz@doganburda.com